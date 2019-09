Experts vragen repatriëring Belgische kinderen uit Syrische vluchtelingenkampen kv

10 september 2019

17u07

Bron: Belga 0 De ongeveer 40 Belgische kinderen die in vluchtelingenkampen in het noordoosten van Syrië verblijven, moet best gerepatrieerd worden. Het gros van die kinderen is erg jong: tussen twee en drie jaar oud. Dat zegden deskundigen vandaag tijdens een conferentie.

In Molenbeek vond vandaag een rondetafelgesprek en debat plaats over een humanitair bezoek aan de vluchtelingenkampen in Syrië. Centraal stond een rapport over een missie in het Aziatische land die plaatsvond van 6 tot 16 juni. Een tiental deskundigen nam er het woord, onder wie Paul Van Tigchelt, directeur van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD), en Heide De Pauw van Child Focus.

De verantwoordelijke van de missie, VUB-professor Gerrit Loots, schetste een alarmerend beeld van de situatie in het Koerdische kamp Al-Hol in het noorden van Syrië. Volgens hem verblijven daar 73.000 mensen, onder wie 92 procent vrouwen en kinderen. Officieel is het kamp bestemd voor 10.000 vluchtelingen.



Volgens Bernard De Vos, de Franstalige kinderrechtencommissaris, verblijven er ook 41 Belgische kinderen. "Eén kind is 6 jaar, al de andere zijn jonger dan 5 jaar en het merendeel is tussen de 2 en 3 jaar", aldus De Vos. Volgens de deskundigen is de beste oplossing dat de kinderen en hun moeders gerepatrieerd worden.