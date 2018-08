Experts: "Voeg bij elke wet lijst van betrokken lobbyisten" kv

20 augustus 2018

05u33

Bron: Belga 0 Alle parlementsleden zouden aan hun wetsvoorstellen een lijst moeten toevoegen van alle lobbygroepen met wie ze er contact over hebben gehad. Dat schrijft de Federale Deontologische Commissie in een advies aan de Kamer, berichten Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Daarmee gaat ze veel verder dan de maatregelen die het parlement vorig jaar zelf heeft genomen. De Commissie Politieke Vernieuwing, die werd opgericht om het vertrouwen in de politiek op te krikken na onder meer het schandaal rond Publifin, geraakte niet verder dan een gedragscode voor lobbyisten én een register waarin elke lobbyist zich moet aanmelden wanneer hij het parlement binnenkomt - zonder daarbij te moeten vermelden met welk parlementslid hij vergadert.

De Federale Deontologische Commissie, die de Kamer adviseert over dergelijke kwesties, stelt voor om nu een stap verder te gaan. In een advies op de website van het parlement pleit de commissie voor een "lobbyparagraaf" bij elk wetsvoorstel of amendement. Daarin zou een overzicht staan van alle contacten die de betrokken parlementsleden hebben gehad om hun voorstel uit te werken. Dat kan bijvoorbeeld een bepaalde sectorfederatie zijn, of vakbonden, bedrijven of ngo's.