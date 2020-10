Exclusief voor abonnees Experts unaniem lovend over persconferentie: “Dit is wat we nodig hadden” Veel enthousiasme voor manier waarop nieuwe regering maatregelen voorstelt Brecht Herman

07 oktober 2020

05u00 0 Empathisch, helder, optimistisch en authentiek. Het verschil met de persconferenties van Sophie Wilmès kan niet groter zijn. Nieuwbakken premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) oogsten lof voor hun aanpak. “Op deze manier zal de bevolking gemotiveerder raken om alle maatregelen te volgen.”

“De cafés moeten - helaas - sluiten om elf uur ‘s avonds. Da’s wel zeer spijtig, maar ook zeer noodzakelijk.” Het laatste waar we sp.a-minister Frank Vandenbroucke van verdenken is dat die zes keer per week tot een kot in de nacht Duvels hijst aan de toog van café De Valk in Scherpenheuvel-Zichem, maar door de empathische manier waarop hij de strenge en weinig populaire coronamaatregel deze avond voorstelde zou je eraan beginnen te twijfelen. Hij baalde mee met zijn volk. Net als De Croo. Net als Jambon. Frank, Alexander en Jan stelden zich in de plaats van de gewone man in de straat.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen