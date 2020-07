Experts reageren tevreden over ‘sociale lockdown’: “Maatregelen hakken in op sociaal leven, maar het is daar dat virus zich verspreidt” HLA

Bron: VTM Nieuws, VRT NWS 186 Premier Sophie Wilmès (MR) heeft op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad opnieuw strengere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Verschillende experts reageren tevreden: “Als iedereen zich hieraan houdt, krijgen we het virus op vier weken tijd terug onder controle”, aldus epidemioloog Pierre Van Damme.



De sociale bubbel wordt ingeperkt tot vijf vaste contacten per gezin, zeker tot eind augustus. Winkelen gebeurt voortaan opnieuw zo veel mogelijk alleen, en telewerken wordt opnieuw sterk aangeraden. “We moeten focussen op de boodschap van de eerste minister waar de nadruk gelegd wordt op de sociale bubbel die kleiner wordt, namelijk vijf vaste personen. Dit is onze garantie om niet verder te moeten gaan naar strengere maatregelen, en om de maand september er een beetje normaal te kunnen laten uitzien”, zei epidemioloog Pierre Van Damme deze namiddag in VTM Nieuws. “Dit is een sociale lockdown, maar geen economische. Er wordt rekening gehouden met de economie die kan blijven draaien, maar het moet gebeuren met zo weinig mogelijk contacten”, aldus Van Damme.

Ook viroloog Marc Van Ranst toont zich tevreden met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. “De nieuwe maatregelen zijn heel streng, maar dat was nodig om een tweede golf te kunnen tegenhouden”, aldus Van Ranst in het VTM Nieuws. “Deze maatregelen hakken in op het sociale leven, maar het is in dat sociale leven dat het virus zich verspreidt. Deze maatregelen zijn behoorlijk streng, en komen aardig in de buurt van een totale lockdown. Deze sociale lockdown is nodig om het virus geen vrij spel te geven”, vervolgt hij.

“De curve verpletteren”

“We willen absoluut dat dat besmettingscijfer naar nul daalt. We weten immers hoe snel het terug kan starten, het is een virus dat van elke gelegenheid gebruik maakt om zich snel te vermenigvuldigen. We mogen dus niet in slaap gewiegd worden”, zegt Van Damme. “Anderzijds weten we dat we waarschijnlijk zullen blijven hangen tussen 0 en 30. Maar dan hebben we reserve, waarop de contactopsporing op tijd kan inspelen, en dat is het evenwicht dat nodig zal zijn de volgende maanden, misschien zelfs het komende jaar”, aldus Van Damme.

De verstrengde regels in verband met de sociale contacten zijn moeilijk controleerbaar en afdwingbaar, maar daar maakt de epidemioloog zich geen al te grote zorgen over. “We weten uit een aantal bevragingen dat de burger zelf vraagt om kordate maatregelen omdat men de lockdown niet wenst. Men is bereid om de komende weken iets strenger te zijn voor zichzelf”, gaat Van Damme verder. “Dat vraagt solidariteit. We gaan elkaar meer in de gaten houden. Als iedereen zich hieraan houdt, krijgen we het virus op vier weken tijd terug onder controle”, besluit Van Damme.

Van Ranst noemt het echter “heel optimistisch” om er van uit te dat de curve op 1 september terug volledig naar beneden zal gedwongen zijn. “Dit was het allerlaatste moment om de maatregelen in te voeren. De komende dagen zullen we de cijfers nog steeds zien stijgen, nu kunnen we niet anders dan elke dag hopen dat ze zullen beginnen dalen”, aldus Van Ranst.

“Krachtige beslissing”

Biostatisticus Geert Molenberghs noemt het “een krachtige beslissing”. “Niemand doet dit graag, maar dit is waar we naar gevraagd hadden”, zegt hij in het Journaal op één. “Het is nu aan iedereen om dit op te volgen, en aan de statistici om de curves in de gaten te houden”, klinkt het. Volgens Molenberghs hadden bepaalde maatregelen vroeger genomen moeten worden, en had men de laatste versoepelingen (op 1 juli, red.) niet mogen doorvoeren. “We hadden veel vroeger kunnen ingrijpen. Toen de afdaling begon te knikken, was dat eigenlijk een signaal om de verdere versoepeling af te bouwen”, aldus Molenberghs.

