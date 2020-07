Experts pleiten voor maatregelen op maat per provincie bij tweede golf IB

16 juli 2020

04u17

Bron: Belga 0 De experts van de GEES hebben voor het eerst de krijtlijnen uitgezet voor de aanpak van een tweede golf. Als die er komt, pleiten ze voor maatregelen op maat per provincie. Dat blijkt uit het nieuwste GEES-rapport waarover De Standaard vandaag bericht.

Wat we zeker niet meer moeten doen, is de kinderen binnenhouden. Crèches, kleuter- en lagere scholen moeten zo veel mogelijk openblijven. Dat is niet alleen veilig, stellen de experts, het maakt het voor de ouders ook mogelijk om op een grotere schaal aan telewerk te doen. Moeten ze op de piek van de tweede golf toch dicht, dan moeten ze ook als eerste weer open.

De experts schetsen ook welke bedrijven als eerste dicht moeten bij heropflakkeringen. Ze pleiten in essentie voor het lifo-principe: last in, first out. De sportieve en culturele evenementen gaan dan als eerste op de schop, gevolgd door de horeca, de winkels en de bedrijven die geen contact hebben met consumenten. Ook de grootte van de sociale bubbel kan worden aangepast.

Opvallend is dat eventuele verstrengingen niet per se opnieuw voor het hele land hoeven te gelden. De maatregelen moeten zo gericht mogelijk zijn, stellen de experts. Maar de maatregelen beperken tot te kleine gebieden, is ook niet wenselijk, omdat dat tot verwarring kan leiden. Het provinciale niveau zou een goed compromis kunnen zijn.