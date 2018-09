Experts na ravage in Boston: "Brand op grote schaal door gaslek is zeer uitzonderlijk" Nina Dillen

14 september 2018

11u21 0 Ten noorden van het Amerikaanse Boston viel al één dode en 14 gewonden na branden die ontstonden door een gaslek. "Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat zoiets bij ons gebeurt," stelt Björn Verdoodt van netbeheerders Eandis en Infrax. "Als hier al iets misloopt met gas, gaat het om zeer lokale problemen. Een brand op zo'n schaal is bij ons niet mogelijk."

Amerikaanse inwoners van verschillende steden ten noorden van Boston moeten het huis verlaten vanwege een groot gaslek. Na meerdere ontploffingen staan tientallen huizen in brand. Een 18-jarige jongen kwam om het leven en er vielen ook minstens veertien gewonden. De oorzaak van het probleem is niet bekend, al zou volgens de laatste informatie een drukprobleem in de leidingen aan de basis liggen. "We kennen het gasnetwerk daar ter plaatse niet," zegt technisch directeur Kris Van Dingenen van Techlink, de federatie van elektrotechnici en (gas)installateurs. "Het is heel moeilijk te zeggen wat er is misgelopen. Het zou een verouderde leiding kunnen zijn, een klein aardschokje, of een combinatie van omstandigheden. Maar het blijft giswerk." Wel staat vast dat een dergelijke ravage bij ons ondenkbaar is, vult Björn Verdoodt van netbedrijf Fluvius aan (het gefuseerde Infrax en Eandis sinds 1 juli, red.).

