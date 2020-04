Experts moeten duidelijkheid geven over dragen mondmasker RL

10 april 2020

05u30

Bron: Belga 2 Een nieuwe taskforce moet duidelijkheid scheppen over het dragen van mondmaskers. Dat schrijft L'Echo vrijdag op basis van een document van de Risk Management Group.

De expertengroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Hoge Gezondheidsraad, het geneesmiddelenagentschap FAGG, de gezondheidsadministratie en van het Wetenschappelijk comité Coronavirus.

Tezamen moeten ze een aanbeveling opstellen over het gebruik van mondmaskers, zowel door gezondheidsprofessionals als door particulieren. Ze moeten zich buigen over hoe de maskers verdeeld moeten worden en in welke omstandigheden ze gedragen moeten worden.



Richtlijn tegen maandag

Federaal onderzoekscentrum Sciensano moet op basis van de conclusies van de experts tegen maandag een richtlijn opstellen die de respons van de Belgische autoriteiten moet uniformiseren. De richtlijnen zullen waarschijnlijk ook aan bod komen tijdens de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad woensdag.

Momenteel raadt de overheid het dragen van een mondmasker door iedereen niet aan.

Volgens L'Echo kunnen de conclusies van de experts de hoeksteen vormen van een strategie rond het opheffen van de lockdownmaatregelen.