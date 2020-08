Exclusief voor abonnees

Experts luiden alarmbel na vijf verdrinkingen in open water in één week tijd: “Sprong in koud water kan fatale gevolgen hebben”

Jeffrey Dujardin

15 augustus 2020

11u08

De hittegolf zorgde voor de warmste week sinds 1883 in ons land. Veel mensen hadden dan ook nood aan verfrissing. Maar dat heeft soms tragische gevolgen. Op een week tijd zijn vijf personen verdronken, één kindje is nog altijd in kritieke toestand. Experts luiden de alarmbel. “Ken de risico’s voor je het water inspringt”, klinkt het bij de Vlaamse Reddersfederatie. “Als we denken aan drenkelingen, denken we aan schreeuwende mensen. Maar dat gebeurt meestal niet.”