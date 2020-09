Exclusief voor abonnees

Experts hebben nieuw psychiatrisch rapport Dutroux klaar: “Hij wil helemaal niet vrijkomen”

Douglas De Coninck

26 september 2020

06u00

Het nieuwe psychiatrisch verslag over Marc Dutroux is er, en het is iets heel anders geworden dan waar zijn advocaat op aanstuurde. Dutroux wil, volgens expertenbevindingen die 'De Morgen' in handen kreeg, "geen enkele vorm van vrijlating". Als dat ooit al een goed idee zou zijn geweest. Want volgens het rapport vormt Dutroux "een aanzienlijk risico op herhaling".