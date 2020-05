Experts en bedrijven stellen 200 maatregelen voor aan premier voor ecologische transitie HLA

14 mei 2020

17u51

Bron: Belga 2 Onmiddellijk de weg inslaan naar een duurzame en rechtvaardige maatschappij om zo toekomstige systeemcrisissen te voorkomen. Dat is het opzet van de Resilience Management Group, meer dan 100 wetenschappers en 182 transitieondernemingen. Ze willen de coronacrisis op zo'n manier te boven komen dat er voordeel kan uit worden gehaald, en legden donderdag 200 maatregelen voor aan premier Sophie Wilmès (MR).

De initiatiefnemers willen nog meer in dialoog gaan met de verschillende regeringen in het land. Met kennis van bijvoorbeeld de budgettaire marges zouden ze hun voorstellen nog verder en specifieker kunnen uitwerken, luidt het. Verdeeld over vijftien thema's stelt hun plan onder meer om bedrijven te ondersteunen die de evolutie versnellen naar een "regeneratieve" economie, zoals ondernemingen die een circulair beheer van afval ontwikkelen of weinig gekwalificeerde werknemers te werk stellen. Ook een stapsgewijze verhoging van de "koolstofprijs" en het stopzetten van alle subsidies voor fossiele brandstoffen, en ze omzetten naar duurzame energiebronnen zitten bij de voorstellen. De experts willen bepaalde sleutelactiviteiten herlokaliseren: energie bijvoorbeeld, maar ook voeding om zo de korte keten te stimuleren.

De Resilience Management Group wil de bewoning geleidelijk aan verdichten om zo meer ruimte vrij te maken voor de natuur, en ook de economie efficiënter te maken. Zo bedragen de kosten voor het verspreide wonen in Vlaanderen elk jaar 2 miljard euro. De schade voor de economie is echter aanzienlijker, aldus Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck, onder meer door de files. Bovendien liggen de belastingen heel hoog.



De groep wil tenslotte unaniem dat België gaat voor een ambitieuze uitvoering van de Green Deal, het stappenplan van de Europese Commissie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

