Experts achten het perfect mogelijk dat Marc E. ‘kortsluiting’ kreeg: “Eén blik kan genoeg zijn om van brave man moordenaar te maken”

Volgens zijn vrienden en familie is Limburger Marc E. (63), die in de Leuvense hulpgevangenis een medegedetineerde doodslag , verdacht wordt van twee brandstichtingen en een fietser doodreed, een aimabel man die nog nooit een misstap beging. “Hij moet kortsluiting hebben gehad in zijn hoofd", klinkt het. Gerechtspsychiaters achten die piste perfect mogelijk. “De minste trigger kan voldoende zijn.”