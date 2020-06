Expertengroep raadde eind februari al herbruikbare mondmaskers aan ADN

10 juni 2020

15u26

Bron: De Standaard, Sciensano 0 De Risk Assessment Group (RAG), die het risico van het coronavirus voor de bevolking analyseert, heeft in een advies nog vóór de krokusvakantie op het nut van stoffen mondmaskers gewezen. Dat meldt De Standaard op basis van verslagen die woensdag zijn vrijgegeven. Reden: toen al werd gevreesd voor een tekort aan wegwerpmaskers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op dat moment was er in ons land nog geen enkel besmettingsgeval met het nieuwe coronavirus bekend, behalve West-Vlaming Philip Soubry, die uit de Chinese miljoenenstad Wuhan was gerepatrieerd. Toch klonk het advies van de experts dus toen al om in te zetten op herbruikbare maskers, blijkt uit verslagen van de RAG die nu zijn publiek gemaakt.

In een advies van 21 februari stelt de RAG concreet dat wasbare, herbruikbare gezichtsmaskers nodig zullen zijn in het kader van de strijd tegen het coronavirus, ‘omdat voorspeld wordt dat er een tekort zal komen aan goedkope wegwerpbare maskers, als een pandemie zich in de nabije toekomst ontwikkelt.’ Het ging toen nog niet om een algemeen advies voor de hele bevolking, maar voor mensen die symptomen vertonen en voor al wie in contact komt met mogelijke coronagevallen, zoals familieleden of zorgverleners.

De RAG wordt geleid door het federale onderzoekscentrum Sciensano en adviseert de zogenaamde RMG, de Risk Management Group, bij gezondheidscrisissen. De Risk Management Group bestaat uit de gezondheidsautoriteiten zelf en beslist welke maatregelen effectief genomen gaan worden. Uiteindelijk geeft premier Sophie Wilmès (MR) op 24 april aan dat mondmaskers een belangrijke rol zullen gaan spelen in de verdere strijd tegen het gevreesde longvirus. Er wordt dan ook aangekondigd dat elke Belg een gratis stoffen masker zal krijgen.

Lees ook: Richtlijn in hele land dezelfde, en toch dragen dubbel zoveel Walen mondmasker (+)