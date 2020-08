Expertengroep GEES wijkt voor adviesraad die ons moet 'leren leven met virus' LH

21 augustus 2020

08u25

Bron: Belga 4 Na maanden acuut crisisbeheer wil de regering zich focussen op de langere termijn. De rol van expertengroep GEES is uitgespeeld, een nieuwe adviesraad moet bovenal aandacht hebben voor mentaal welzijn en sociaal contact, schrijft De Standaard vrijdag.

De Nationale Veiligheidsraad luidde donderdag het begin in van een nieuwe fase in de aanpak van de coronacrisis. Tegen de volgende bijeenkomst, over zo'n maand, wil de regering alle huidige maatregelen onder de loep hebben genomen, met behulp van een nieuw wetenschappelijk adviesorgaan.

Premier Sophie Wilmès zei dat steeds wisselende regels niet houdbaar zijn. "We moeten een evenwicht vinden en met het virus leren leven.”



Die doelstelling spoort volgens De Standaard met wat de GEES, die de exitstrategie moest bepalen, aan Wilmès duidelijk maakte: onze huidige taak zit erop. Enkele leden focussen zich opnieuw op hun eigenlijke job, de rest kijkt uit naar een nieuw, aangevuld orgaan dat zich zal bezighouden met de lange termijn.

Daarvoor stuurden ze een voorstel naar de premier. Die heeft Ce­leval, de evaluatiecel binnen het Crisiscentrum, nu gevraagd de nieuwe adviesraad vorm te geven. Wilmès stelde haar collega-ministers woensdagavond al een eerste aanzet voor. De premier zou willen dat de groep zich prioritair bezighoudt met het mentale welzijn en het sociaal contact.

