Experten zien dansen op trouwfeest niet zitten: "Dit is heel gevaarlijke beslissing"

04 juli 2020

20u01

Bron: VTM NIEUWS, VRT NWS 6 Dansen op een (trouw)feest is weer toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. De experten van de GEES zijn echter niet te spreken over die beslissing van het Crisiscentrum. “Ik denk dat dit heel gevaarlijk wordt”, verklaarde voorzitster Erika Vlieghe in VTM NIEUWS.



Tot nu toe golden op huwelijks- en andere feesten dezelfde regels als in de horeca, behalve de regel dat iedereen aan zijn of haar tafel moet blijven zitten. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om een buffet te organiseren of om een praatje te gaan slaan bij vrienden en familieleden aan een andere tafel.

Dansen bleef evenwel strikt verboden. Tot het Crisiscentrum daar gisteren anders over besliste: dansen op een trouwfeest mag weer, zolang je anderhalve meter afstand bewaart of danst met mensen uit je bubbel. Wie die beslissing precies heeft genomen en waarom is nog niet helemaal duidelijk. Verschillende kabinetten wijzen naar elkaar.

“Te vroeg”

“Ik begrijp natuurlijk dat er veel mensen zin hebben in een ouderwets dansfeest, maar op dit moment is het echt nog te vroeg”, stelt Vlieghe. “Eén iemand die zonder klachten toch Covid heeft, volstaat om een nieuwe cluster te creëren. En zo kan de epidemie opnieuw in gang schieten.”

Bij de collega’s van VRT NWS voegt Vlieghe er nog aan toe dat de experten van de GEES op één lijn zitten. “Ons advies was duidelijk om dit niet te doen. Dit hadden we niet voor ogen toen we een opening maakten om feesten mogelijk te maken.”

Tijdens het dansen ga je gaat dicht tegen elkaar staan, veel bewegen en sneller ademen: allemaal dingen die het besmettingsgevaar vergroten, waarschuwt professor Vlieghe. “Daarnaast gaan mensen ook luider roepen om boven de muziek uit te komen en meezingen. Het is niet zonder reden dat we in de cultuursector zoveel regels hebben opgesteld om het veilig te laten verlopen. Nu zouden we in de privésfeer dat allemaal wel toelaten? Dat begrijp ik niet.”