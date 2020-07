Experten werken aan rapport voor Veiligheidsraad: welke verstrengingen liggen op tafel? HAA

26 juli 2020

14u37

Bron: VTM NIEUWS 18 De volgende Nationale Veiligheidsraad vindt morgen om 9 uur al plaats, en niet vrijdag zoals eerst voorzien. Mogelijk zal onze bubbel van 15 worden ingeperkt. Expertengroep Celeval, die de autoriteiten adviseert, zit vandaag samen en zou deze namiddag een nieuw rapport presenteren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De bedoeling van de Veiligheidsraad morgen is te bekijken of er extra nationale maatregelen moeten genomen worden om de opmars van de tweede golf van het coronavirus tegen te gaan. Afgelopen donderdag vergaderde de Veiligheidsraad de laatste keer. Onder meer de mondmaskerplicht werd toen uitgebreid. Aan de sociale bubbel van 15 personen werd niet geraakt.

Verschillende wetenschappers waren hier misnoegd over. Zij pleiten voor een inperking en schreeuwen al dagen van de daken dat we onze contacten weer moeten verminderen, als we deze tweede virusgolf te boven willen komen. “De NVR (Nationale Veiligheidsraad) komt nu maandag bijeen op basis van een nieuw rapport van Celeval”, tweette premier Sophie Wilmès (MR) gisteren na aanhoudende druk. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) had eerder al opgeroepen om vroeger dan vrijdag opnieuw te overleggen.

In aanloop naar de Veiligheidsraad zit vandaag de evaluatiecel samen die de autoriteiten adviseert bij de coronapandemie. Het rapport van Celeval zou deze namiddag klaar moeten zijn. Dé hamvraag is of de huidige opflakkering nog lokaal kan aangepakt worden of dat er op nationaal niveau bijkomende maatregelen moeten genomen worden. VTM NIEUWS zet alvast kort de maatregelen op een rij die mogelijk op de schop gaan of worden uitgebreid.

Sociale bubbel

Een eerste mogelijke verstrenging is het verkleinen van de sociale bubbel van 15 mensen die we per week mogen zien. Naar hoeveel is nog niet duidelijk. In Antwerpen, waar het aantal nieuwe coronagevallen fors toeneemt, besliste de provinciale crisiscel gisteren om de bubbel van 15 af te voeren. In de plaats werd een vaste bubbel van 10 personen ingevoerd. De crisiscel vraagt ook om die contacten op te schrijven. De komende vier weken is deze maatregel van kracht in de provincie.

Mondmaskerplicht

Mogelijk gaat de Veiligheidsraad morgen nog een stap verder. Er heerst bij de experts namelijk grote ongerustheid over zogenoemde ‘superverspreiders’. “Een superverspreider heeft zoveel partikeltjes in de luchtwegen dat die het virus makkelijker dan anderen gaat verspreiden. Ze hoeven zelf niet ziek te zijn om veel mensen te besmetten. Ze produceren wel enorm veel viruspartikeltjes, die ze makkelijk aan anderen kunnen doorgeven”, waarschuwde viroloog Marc Van Ranst gisteren nog in VTM NIEUWS.

De Nationale Veiligheidsraad zou daarom de mondmaskerplicht nog verder kunnen uitbreiden. In heel wat gemeenten is het inmiddels al verplicht om een mondmasker te dragen bij het buitenkomen. Eind vorige week voerde de waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen nog een mondmaskerplicht in op de dijk in alle kustgemeenten.

Blijft de vraag of er ook een beslissing zal genomen worden over de zwembaden, bioscopen en pretparken, werpt VTM NIEUWS nog op. Deze plaatsen gingen als laatste weer open tijdens de exitstrategie. Kunnen ze dan als eerste ook weer gesloten worden?

Lees ook:

INTERVIEW. Erika Vlieghe: “Er zijn heel wat bosbranden in Vlaanderen, en Antwerpen staat helemaal in de fik” (+)

Waarom stijgen de coronacijfers plots zo snel? Professor biostatistiek legt uit waar het is fout gelopen (+)

Nadat Erika Vlieghe met ontslag dreigt: gaapt er een kloof tussen politici en wetenschappers? (+)