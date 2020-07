Experten van zes Arizonapartijen zitten voor het eerst samen HAA

16 juli 2020

17u43

Bron: Belga 0 Politiek Experten van de zes partijen uit de mogelijke Arizona-coalitie zitten vandaag al samen. Dat werd uit goede bron vernomen. Het gaat om de eerste vergadering tussen de experten van de verschillende partijen uit de huidige regering (MR, Open Vld en CD&V), met die van N-VA, sp.a en cdH.

Deze ochtend gaf MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez al aan dat hij samen met Joachim Coens (CD&V) en Egbert Lachaert (Open Vld) voor de nationale feestdag op 21 juli een vergadering wilde beleggen met de zes partijen om een soort startnota uit te werken. Die zou dan worden voorgelegd aan andere partijen, bijvoorbeeld de PS en Ecolo-Groen, die vandaag buiten die Arizona-coalitie vallen.

Een eerste vergadering tussen de sherpa’s of de experten van de verschillende partijen vindt dus vandaag al plaats. Of die er snel ook komt op niveau van de voorzitters, is nog afwachten.

Lees ook:

Het paars-gele spook is terug: PS zet deur voor N-VA weer op een kier (+)

De Croo over vorming nieuwe regering: “We gaan niet van nul herbeginnen”