Exclusief voor abonnees

Experten schrijven open brief: “Sport, maar doe het met mate”

Nu we massaal aan het joggen, fietsen en wandelen zijn geslagen tijdens de coronacrisis

Bieke Cornillie

21 maart 2020

08u00

0

“Sporten? Sterk aanbevolen tijdens deze coronacrisis. Maar doe het vooral met mate.” Die oproep klinkt, nu we massaal aan het joggen gaan, in een open brief, ondertekend door onder meer viroloog Marc Van Ranst, inspanningsfysiologen Romain Meeusen en Peter Hespel en Sport Vlaanderen. “Het is belangrijk dat je immuniteit nu niet onder druk komt te staan.”