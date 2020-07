Experten schrijven brief aan regering om repatriëringsvoorstel rond IS-kinderen te herzien TTR

03 juli 2020

12u42

De Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard De Vos en experten als kinderpsycholoog Gerrit Loots hebben tijdens een Facebook live gepleit dat de federale regering haar aanpak rond de repatriëring van IS-kinderen uit de Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië herziet. De Belgische regering wil de kinderen zonder hun moeders terughalen, maar dat voorstel "botst op een aantal verontrustende psychologische bedenkingen", klinkt het in een brief aan de overheid.

In februari verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) dat de Belgische regering zo snel mogelijk maar liefst 42 kinderen wilde terughalen uit de kampen, maar wel zonder hun moeders. Zij moest beslissen om hun kinderen een veilig leven te geven of om samen ter plaatse te blijven.

"Een onmogelijke en onbestaande keuze", vinden de experten. Want de repatriëring van kinderen zit muurvast, omdat het Koerdische Autonome Zelfbestuur verwijzend naar het kinderrechtenverdrag weigert kinderen zonder moeders te laten vertrekken.

Emotionele en sociale problemen

Jonge kinderen op een bruuske manier van hun ouders weghalen zonder perspectief op een mogelijk weerzien riskeert op korte en lange termijn te leiden tot ernstige emotionele en sociale problemen, waaronder ernstige verlatingsangst, een terugval in hun psychologische ontwikkeling en de ontwikkeling van een onveilig hechtingspatroon.

De emotionele band die de kinderen met hun moeder ontwikkelden tijdens crisissituaties als beschietingen, bombardementen of opsluiting in gevangenissen is niet te onderschatten volgens de experten. Hun besluit en voornaamste argument om de aanpak van de repatriëring te herzien, luidt dan ook: "Sociaal-psychologisch riskeert dit te leiden tot een verheerlijking van hun ouders als helden, die vochten tegen de samenleving die hen dit heeft aangedaan.