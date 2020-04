Experten raden stoffen mondmaskers aan bij versoepeling maatregelen HR

15 april 2020

14u47 122 Experts adviseren de Nationale Veiligheidsraad om het dragen van een stoffen of zelfgemaakt mondmasker aan te moedigen, zodra er een versoepeling komt van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een advies van gezondheidsinstellingen zoals Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad, dat is gepubliceerd.



De Nationale Veiligheidsraad is net afgelopen: de maatregelen worden verlengd tot 3 mei. Gisteren kregen de leden van de Veiligheidsraad, waaronder ook de minister-presidenten van de deelstaten, al inzage in de exitstrategie die de experts voor ogen hebben.

De experts bevelen aan om het dragen van (eigen) mondmaskers aan te raden, eens de maatregelen versoepeld worden - ergens na 3 mei dus. Maar ze pleiten niet voor een verplichting. Het document omschrijft mondmaskers als een geschikt middel om om virusoverdracht naar anderen te voorkomen, wanneer de persoon die het draagt (nog) geen symptomen heeft. Het dragen van een mondmasker bewijst vooral zijn nut op plaatsen waar veel mensen samenkomen (openbaar vervoer, supermarkten, ...), en waar 1,5 meter afstand houden moeilijk is. Maar verplicht zullen ze niet worden.

FFP2-maskers

Het gaat daarbij om papieren of stoffen mondmaskers. FFP2-maskers en chirurgische moeten het voorrecht blijven van gezondheidspersoneel, dat in contact komt met besmette coronapatiënten.

Op dit moment, nu de coronamaatregelen nog volop van kracht zijn, kunnen personen zonder symptomen van longaandoening COVID-19 die stoffen maskers al gebruiken in situaties waarin het moeilijk is om afstand te bewaren, om te vermijden dat ze het virus pre- of asymptomatisch overdragen, klinkt het. Voorbeelden zijn inwoners van woongemeenschappen, politieagenten of brandweermannen, zegt de expertengroep, die onder meer bestaat uit experts van het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG), onderzoeksinstituut Sciensano en de FOD Volksgezondheid.

Een stoffen mondmasker kan ook gebruikt worden als fysieke barrière tegen “spatten”. Maar het moet onmiddellijk uitgetrokken worden van zodra het vuil is, zeggen de experts. Daarom zullen er duidelijke richtlijnen komen over het zelf maken van stoffen maskers: hoe je dat doet en welke stof je best gebruikt. De mondmaskers zouden ook dagelijks gewassen moeten worden, op 60 graden. De overheid zal ook richtlijnen voor het correct dragen van mondmaskers verspreiden.

In het rapport maken de experts wel enkele randbemerkingen. Zo is het belangrijkste doel van een stoffen mondmaskers om de omgeving te beschermen, eerder dan de drager zelf. Ze kan ook andere maatregelen niet vervangen, zoals het bewaren van een fysieke afstand, een goede handhygiëne, hoesten of niezen in de mouw, of quarantaine bij symptomen.

Waar haal je een masker?

Dan rest natuurlijk nog de vraag hoe je zo’n mondmasker te pakken krijgt. Moet je dat zelf kopen? Worden die verdeeld? Viroloog Marc Van Ranst vertelde aan onze redactie dat het een allegaartje zal worden van zelfgemaakte maskers, chirurgische maskers,... aan kwetsbare groepen zullen ze allicht verdeeld worden. Ook daarover zal de Nationale Veiligheidsraad straks mogelijk communiceren.



