Experten luiden de alarmbel in coronacommissie: "We zijn er niet gerust in” SVM

13 juli 2020

17u39

Bron: Belga 140 De drie experten die de coronacommissie van het Vlaams Parlement vandaag gehoord heeft, trekken duidelijk aan de alarmbel. Zo vreest viroloog Marc Van Ranst dat een tweede golf van het coronavirus met de huidige aanpak moeilijk tegen te houden is. "We zijn er niet gerust in", vulde GEES-voorzitster Erika Vlieghe aan. En professor Herman Goossens (UZA) waarschuwt voor een tekort aan testers en reagentia in het najaar. "Als er een tweede lockdown komt, is dat de verantwoordelijkheid van de politici", aldus Goossens.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De coronacommissie van het Vlaams Parlement liet vandaag drie gezondheidsexperten aan het woord: viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven, professor Erika Vlieghe (diensthoofd infectieziekten aan het UZ Antwerpen en voorzitster van de expertengroep GEES) en professor Herman Goossens (diensthoofd klinische biologie aan het UZ Antwerpen).

De drie experts maakten de balans op van de hectische maanden in de coronacrisis. Alle intussen gekende pijnpunten -gaande van het tekort aan mondmaskers en ander beschermingsmateriaal tot onduidelijke richtlijnen- passeerden de revue.

“Niemand kent oplossing”

Het gebrek aan "eenheid in commando" blijft voor de drie experten een van de grootste problemen. "Die eenheid van commando was er niet en is er eigenlijk nog altijd niet", aldus Van Ranst. "Bovendien weet niemand hoe het kan opgelost worden en dat is zo mogelijk nog een groter probleem, zeker bij een tweede golf", vulde Vlieghe aan.

Van Ranst toonde zich vrij somber over de voorbereiding op een tweede golf. Volgens hem is er jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in diagnostiek en in het uitbouwen van een netwerk van gezondheidsinspecteurs. Tel daarbij de contactopsporing die nog steeds niet naar behoren werkt en dat maakt hem niet optimistisch over het afweren van een tweede golf. “De contacttracers kijken Netflix, lezen een boek of volgen een taalcursus”, klonk het.

“Alsof er niets aan de hand is”

"We zijn er niet gerust in", zegt ook Erika Vlieghe. "Als je naar buiten kijkt, lijkt het alsof er niets aan de hand is. Er duiken festivalletjes op die uit de hand lopen. We zijn blij met de maskerplicht, maar daar gaan we ook niet alles mee tegenhouden", aldus Vlieghe.

"Als we naar een tweede lockdown zouden gaan, is dat de verantwoordelijkheid van de politici", meent professor Herman Goossens. Volgens Goossens dreigt er in het najaar een tekort aan testers, reagentia en labocapaciteit.

Goossens lanceerde ook de piste waarbij mensen zelf hun test zouden afnemen, zodat die niet allemaal moeten gebeuren door (huis)artsen en verpleegkundigen. “Voor reagentia en labocapaciteit moeten er dringend extra middelen vrijgemaakt worden”, klinkt het.

Lees ook: “Zoeken ze een zondebok of is dit een afrekening binnen CD&V?”: achterban Wouter Beke haalt uit naar voorzitter Joachim Coens (+)