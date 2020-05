Experten leggen stap voor stap uit hoe je mondmasker moet op- en afzetten kg

04 mei 2020

12u17 0 Vanaf vandaag zijn mondmaskers sterk aanbevolen in het openbaar, en zelfs verplicht op het openbaar vervoer en op school. Experten Yves Van Laethem en Steven Van Gucht overliepen stap voor stap hoe je zo’n masker correct gebruikt tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Hieronder lees je wat je wél en niet moet doen.



1. Hoe zet je je mondmasker juist op?

Belangrijk: voor je het mondmasker ook maar aanraakt, is het nodig om je handen te wassen met water en zeep, verklaren Van Laethem en Van Gucht. Neem het mondmasker daarna enkel vast bij de lintjes of de elastiekjes, en niet aan de binnen- of buitenkant.

Begin met het mondmasker op te zetten aan de neus en bind het vervolgens vast aan de onderkant, zodat ook de kin goed bedekt wordt. Zorg dat het masker goed aansluit aan de neus. Als er een metalen bandje is aan de neus, druk dat dan goed aan.



Het is belangrijk dat het masker mond, neus en kin goed bedekt.

2. Hoe draag je het mondmasker op een veilige manier?

Zodra je het mondmasker draagt, raak je het best niet meer aan. Als het niet goed zit, probeer het dan enkel aan de zijkanten aan te raken en niet in het midden.

Vermijd om het mondmasker de hele tijd op en af te zetten. Indien dat toch nodig is, bijvoorbeeld wanneer je iets wil drinken, is het belangrijk om opnieuw de handen te wassen vooraleer je het masker aanraakt.

In principe kan je het masker de hele dag dragen - ongeveer acht uur is in de meeste gevallen geen probleem, volgens Van Gucht. Wanneer het intensief wordt gebruikt, bijvoorbeeld door een leerkracht die veel moet praten, dan is het wel aangeraden om het masker te vervangen na vier uur. Ook moet je het mondmasker vervangen wanneer het vochtig is of zichtbaar vuil is geworden.

Als je het mondmasker wil afzetten, neem het masker dan enkel vast aan de elastiekjes, de lintjes of de zijkanten. Leg het mondmasker daarna op een propere plaats. De experten raden aan om daarvoor een vaste plaats te voorzien die je makkelijk kan ontsmetten, of een stoffen zak te gebruiken, bijvoorbeeld een waszakje dat mee in de wasmachine kan wanneer je het mondmasker wil wassen.

3. Hoe moet je het mondmasker wassen?

Een gebruikt mondmasker was je best in een wasmachine met wasmiddel op minstens 60 graden. Die temperatuur is voldoende om het virus te verwijderen en te inactiveren, aldus de experten. Je kan het eventueel ook afkoken in een kookpot.

Laat het mondmasker goed drogen vooraleer je het opnieuw gebruikt. Daarom is het ook aangeraden om minstens twee of meer mondmaskers in huis te hebben, zodat je kan afwisselen.

Om het mondmasker te bewaren, kies je best een vaste, propere plaats. Ook hier raden de experten aan om eventueel een gesloten stoffen zak te gebruiken, zoals een waszakje. Dat kan meteen mee in de wasmachine.

Bewaar je mondmasker vooral niet in de koelkast of de vriezer. Sommigen geloven dat de koude het virus onschadelijk maakt, maar niets is minder waar. “Het virus gaat er niet door geïnactiveerd worden en het risico bestaat dat je via je masker bepaalde voedingsmiddelen gaat besmetten”, aldus viroloog Van Gucht.

