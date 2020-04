Experten komen dinsdag met eerste rapport over exit-strategie voor coronacrisis KVDS

09 april 2020

17u41

Bron: Belga 0 De expertengroep over de exit uit de coronacrisis (GEES) zal dinsdag een eerste verslag aan de regering overhandigen. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) donderdag in de Kamer verklaard. "Er zal een voor- en na-corona zijn", waarschuwde de eerste minister.

Eerder deze week raakte de samenstelling bekend van de werkgroep die de exit-strategie moet uitwerken. Verschillende partijen voelden de premier donderdag in de Kamer aan de tand over wat er de komende tijd te gebeuren staat. Daarbij vielen de verschillende accenten op.

Gezondheid

Voor elke partij komt de gezondheid op de eerste plaats. Maar terwijl Vincent Van Quickenborne (Open Vld) benadrukte dat ook de jobs van de mensen een prioriteit zijn en dat de motor van onze economie moet aanslaan, hamerde Kristof Calvo (Groen) erop dat het coronavirus nog lang niet verdwenen is. "Er is een crisis binnen de crisis. De mensen in de woonzorgcentra zijn omsingeld door het coronavirus".





Barbara Pas (Vlaams Belang) laakte dat heel wat andere landen al een draaiboek klaar hebben, maar dat bij ons het werk nog moet beginnen. Katrien Houtmeyers (N-VA) verwees naar de nood aan een perspectief. "Er moet zicht zijn op het einde van de tunnel. We moeten klaargemaakt worden voor de volgende stap.”

Premier Wilmès herhaalde dat de terugkeer naar de normale situatie enkel stapsgewijs kan gebeuren. "Institutioneel leven we in een complex land. Alleen door samen te werken zullen we slagen", drukte ze de Kamerleden op het hart.

Ze verwees ook naar de economische en budgettaire schade die de coronacrisis aanricht. Volgens een scenario van de Nationale Bank is sprake van een krimp van de economie met 8 procent en een stijging van de schuld naar 115 procent van het bbp.

“Moeilijk”

“De sociaaleconomische situatie zal voor iedereen moeilijk zijn om te boven te komen", voorspelde ze. "Er zal een voor- en na-corona zijn in onze relaties tot anderen en in de manier waarop we onze samenleving opbouwen." Om een antwoord te kunnen bieden op de "fundamentele keuzes" is volgens de premier een regering nodig met volheid van bevoegdheden.

