Experten hebben vragen bij inzet van experten: “Alle beslissingen in deze crisis werden bepaald door kleine groep wetenschappers” Coronacommissie van de Kamer ADN

07 augustus 2020

13u34

Bron: Belga 20 De drie experten die vrijdag zijn komen getuigen in de coronacommissie van de Kamer hebben vragen bij de manier waarop wetenschappelijke experten de voorbije maanden zijn ingezet in de aanpak van de gezondheidscrisis. Experte crisisbeheer Floor Lams pleitte er bijvoorbeeld voor om te werken met een groep met wisselende experten, afhankelijk van de fase van de crisis. De drie drongen ook aan op een veel betere coördinatie en communicatie.

De coronacommissie van de Kamer startte vrijdag met het horen van drie experten: Yves Coppieters (epidemioloog en professor Volksgezondheid van de ULB), Floor Lams (experte crisisbeheer) en Leila Belkhir (infectiologe van de Cliniques Universitaires Saint-Luc). Het trio bevestigde de problemen die in de eerste fase van de crisis zijn opgedoken, gaande van de problemen met beschermingsmateriaal (bv. mondmaskers), de problemen op het vlak van coördinatie, bevoegdheidsverdeling en communicatie, enzovoort.

Er was een gebrek aan transparantie, coherentie en heldere communicatie. Dat voedt complottheorieën en ondermijnt het vertrouwen bij de bevolking Leila Belkhir, infectiologe van de Cliniques Universitaires Saint-Luc

‘Improviseren’

Vooral infectiologe Belkhir toonde zich scherp. Volgens haar heeft men de epidemie "geminimaliseerd" en heeft men de crisis, onder meer op het vlak van beschermingsmateriaal, "slecht beheerd". Volgens de professor was er veel "verwarring" op het terrein en heeft men op de werkvloer vaak moeten "improviseren". “Er was een gebrek aan transparantie, coherentie en heldere communicatie. Dat voedt complottheorieën en ondermijnt het vertrouwen bij de bevolking", aldus Belkhir.

Eén beperkte groep

Opvallend is dat de drie experten alle drie opmerkingen en vragen hadden bij de manier waarop collega-experts zijn ingezet in de aanpak van de crisis.

Zo kunnen volgens prof. Coppieters vragen gesteld worden bij de manier waarop een beperkte groep experts het beleid heeft beïnvloed. "Alle beslissingen werden bepaald door een kleine groep wetenschappers, maar die beslissingen beantwoordden niet altijd aan wat wij nodig hadden op het terrein", vulde prof. Belkhir aan.

Ook experte crisisbeheer Lams vindt het niet logisch om bij een brede en langdurige crisis zoals de coronapandemie met één beperkte groep experten te werken. Zij pleit voor een "transdisciplinaire flexibele expertengroep" waarbij een vaste groep experten afhankelijk van de fase van de crisis ad hoc wordt aangevuld met andere experten. "De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis, maar bijvoorbeeld ook een economische crisis. Dan moet je verder kunnen kijken dan enkel de gezondheidsaspecten", aldus Lams.

‘Verwarring alom’

De drie experten pleiten ook voor een betere coördinatie van de crisis. Volgens prof. Belkhir zijn er "te veel beslissingniveaus" en is het op het terrein nog steeds "verwarring alom".

Crisisexperte Lams pleit voor een "performant nationaal crisissysteem" waarbij er eenheid van commando is vanuit het federale niveau. Maar dan moet er wel meer duidelijkheid komen over de bevoegdheden en precieze rolverdeling. "We moeten die bevoegdheidsverdeling duidelijk stellen. Wat is de rol van de burgemeesters, van de gouverneurs, enz...? ", aldus Lams.

Nog meer pijnpunten

Naast die bevoegdheids- en coördinatiediscussie, legden de drie experts nog meer pijnpunten en vragen op tafel. Zo vindt prof. Coppieters dat er best ook kritische vragen kunnen gesteld worden bij de manier waarop de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de crisis heeft aangepakt, maar ook bij de manier waarop in België gegevens worden gecentraliseerd bij Sciensano.

Prof. Belkhir vindt het dan weer onbegrijpelijk dat er bij het begin van de crisis maar één referentielabo werd ingezet. "Dat is één van de grootste fouten geweest. België is het enige land waar maar één labo is ingezet", aldus Belkhir.

Ze drong tot slot nog aan op dringende psychologische ondersteuning voor het zorgpersoneel. "Het zorgpersoneel is moe en het personeel heeft vaak moeilijke toestanden meegemaakt. Als we kwalitatieve zorg willen blijven bieden, dan is er dringend psychologische ondersteuning nodig".

Achter gesloten deuren

Een tweede deel van de vergadering zal plaatsvinden achter gesloten deuren. Daarbij zullen de experts dieper kunnen ingaan op gevoelige kwesties en zal de commissie afspraken maken over haar verdere werkzaamheden.

Lees ook:

Dan toch een coronacommissaris: regering heeft plan klaar om fouten uit eerste golf te vermijden (+)

De tweede golf begon eigenlijk al begin juli (zonder dat u het merkte) (+)