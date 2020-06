Exclusief voor abonnees

Experten dringen aan op nationale ‘controletoren’ om tweede coronagolf te voorkomen, maar voorlopig staat geen enkel licht op groen

JBG TT

08 juni 2020

Als Covid-19 de komende dagen, weken of maanden een verrassende comeback maakt, dan is ons land daar nog niet voldoende op voorbereid, zo blijkt uit het GEES-advies van vorige week. Adviezen van de experten worden te traag opgevolgd en dat baart de GEES zorgen. Alle knipperlichten staan voorlopig nog op oranje of groen. De experten dringen ook aan op een nationale ‘controletoren’ die in real time opstoten van Covid-19 kan monitoren.