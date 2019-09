Expert: “Seksuele relatie tussen leerkracht en leerling van 16 of ouder niet strafbaar” Marco Mariotti en Steven Swinnen KVDS

11 september 2019

18u00 6 Het is niet strafbaar om als leerkracht een seksuele relatie aan te knopen met een leerling van 16 of ouder, ook niet als die leerling een lichte verstandelijke beperking heeft. Er moet wel wederzijdse toestemming zijn. Dat zegt professor Seksueel Strafrecht Liesbet Stevens (KU Leuven), nadat een jonge vrouw op deze site getuigde over de seksuele relatie die ze op haar 17de had met haar juf.

De feiten speelden zich af op een secundaire school voor kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsstoornissen in Beringen. Een inmiddels 37-jarige juf begon daar een seksuele relatie met twee van haar leerlingen, zonder dat die dat van elkaar wisten. Toen de meisjes hun verhaal deden aan de directie van VIBO Sint-Barbara, werd de vrouw tijdelijk geschorst. Begin deze maand ging ze weer aan de slag. De meisjes zelf verhuisden allebei naar een andere school.

Lot

Het was een van hen die op deze site haar verhaal besloot te doen, zodat andere meisjes hetzelfde lot bespaard zou blijven. Alicia Sanfilippo (nu 21) was 17 toen ze in het vizier kwam van een juf op haar nieuwe school. Er zou een stortvloed aan lieve berichtjes volgen, een hevige aandrang tot seksuele handelingen en één - de allerbelangrijkste - voorwaarde: totale geheimhouding.





Professor Liesbet Stevens pleit al jaren voor een verstrenging van onze wet, net zoals in Nederland. Daar is een relatie tussen een docent en een leerling tot 18 jaar altijd strafbaar en hebben schoolmedewerkers die ervan op de hoogte zijn, de plicht dat te melden. Zelfs bij meerderjarige studenten kan de rechter een leerkracht nog straffen, als hij vindt dat er sprake is van misbruik van een ‘aan de zorg van de leerkracht toevertrouwde leerling’. (lees hieronder verder)

“Ik pleit er al jaren voor om van meerderjarigheid de ondergrens te maken in dit soort gevallen”, aldus professor Stevens. “Seksuele handelingen tussen een leerkracht en een minderjarige leerling moeten per definitie strafbaar zijn, omdat er een machtsverhouding is. Ook al is er wederzijdse toestemming: wat stelt die voor bij een jongere van 16 jaar die nog niet goed kan inschatten in wat voor relatie hij of zij belandt? In het buitengewoon secundair onderwijs is dat naar mijn gevoel nog veel lastiger. Zeker daar zijn jongeren van 16, 17 jaar vaak vatbaar voor manipulatie van een leerkracht, die plots belangstelling voor hen heeft. Dit soort misbruik gaat niet zelden gepaard met boodschappen als ‘jij bent voor mij de enige’ en ‘met jou zal ik trouwen’. Wie dan echt het beste voor heeft met de ander, wacht op z’n minst tot die meerderjarig is.”

Arbeidsreglement

Dat het niet strafbaar is, pleit scholen evenwel niet vrij om het probleem aan te pakken volgens professor Stevens. “Als een schoolbestuur van mening is dat het vanuit pedagogisch oogpunt geen goed idee is dat een leerkracht een relatie start met een minderjarige, dan kan het dat perfect in het arbeidsreglement zetten. Als er dan tegen wordt gezondigd, kan er meteen worden ingegrepen.” (lees hieronder verder)

De directie van VIBO Sint-Barbara bevestigde het verhaal, maar wil er verder niet veel over kwijt. “Het schoolbestuur heeft acties ondernomen binnen het bestaande kader en via de nodige kanalen. Dit zal zijn verdere verloop krijgen”, klinkt het.

De twee ex-leerlingen hopen met een klacht bij de politie de lerares nog strafrechtelijk te laten vervolgen. Aangezien ze op het moment van de feiten al 16 waren, lijkt die kans evenwel klein.

Ouderraad

De ouderraad van VIBO Sint-Barbara liet intussen al weten teleurgesteld te zijn in de directie na de onthullingen. “We komen compleet uit de lucht gevallen en hebben héél wat vragen”, zegt Dirk Martens, een bezorgde vader en lid de ouderraad. “Wettelijk gezien maakte de vrouw dan misschien wel geen fout, maar haar machtsmisbruik ten aanzien van zwakkere jongeren is absoluut ongehoord. Ik begrijp niet dat wij hier nooit van op de hoogte zijn gesteld.” (lees hieronder verder)

We komen compleet uit de lucht gevallen en hebben héél wat vragen Dirk Martens

Vanavond om 19.30 uur zit de ouderraad toevallig samen met de directie. “Wij gaan onze vragen op tafel gooien en eisen duidelijkheid. Het gaat hier om jongens en meisjes die het moeilijker hebben, en dergelijke relaties en spanningen net hélemaal kunnen missen in hun leven. Dit is een school voor leerlingen met gedragsproblemen of een mentale beperking. Dat net de eigen leerkracht dan plots toenadering zoekt, en dan ook nog eens twee keer. Dat gaat er bij mij niet in.”

Ook de positie van haar rol als leerkracht wil de ouderraad vanavond bespreken. “We hebben verder wel het volste vertrouwen in de directie, en hebben er steeds een goede band mee gehad. De reputatie van de school is bijzonder goed, en de school kan er op zich niets aan doen. Zij kennen niet het privéleven van alle leerkrachten. Maar we kunnen het er niet zomaar bij laten.”