Expert over GAS-boete voor ontbloot bovenlijf in Knokke: “Is dat evenredig met veroorzaakte overlast?”

Mag burgemeester Leopold Lippens zo hard bijten, of blijft het bij blaffen?

Luc Beernaert

12 september 2019

14u03

“Ongemanierde toeristen” riskeren in Knokke-Heist een GAS-boete van minimum 250 euro wanneer ze met ontbloot bovenlijf of in bikini op de dijk of in winkelstraten lopen of op de grond zitten te eten of een fontein als douche bezigen. Zo wil burgemeester-graaf Leopold Lippens de uitstraling van Knokke vrijwaren. Kan hij zo hard bijten, of blijft het bij blaffen?