Expert maakt gehakt van ons arbeidsmarktbeleid: "België is een gestold land" Lieven Desmet

27 maart 2019

11u33

Bron: De Morgen 7 In 2010 maakte Jan Denys een analyse van de Belgische arbeidsmarkt. Zijn werkstuk ‘Free to Work’ geldt nog steeds als een standaardwerk. Vandaag presenteert Denys een actuele stand van zaken. Meer specifiek: hoe zijn de verhoudingen geëvolueerd en hebben we onze positie in Europa kunnen verbeteren? Het resultaat is een heuse wake-upcall.

Wie zijn analyse de titel meegeeft: ‘Het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt’ geeft de conclusie al weg bij voorbaat. En toch is de lectuur ervan sterk aan te bevelen. Dat er van alles schort met onze arbeidsmarkt, dat weten we min of meer. De kracht van deze nota is echter de feitelijke opeenvolging van de statistieken. Pas bij de analyse van de vele pijnpunten, en vooral de evolutie ervan in Europese context, zie je echt hoe ziek onze arbeidsmarkt eigenlijk wel is.

