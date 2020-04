Experimentele behandeling in UZ Gent slaat aan: kritieke coronapatiënt boekt uitzonderlijke vooruitgang avh

23 april 2020

19u56

Bron: Belga 13 Een COVID-19-patiënt die wekenlang in kritieke toestand aan een beademingstoestel in het UZ Gent lag, heeft uitzonderlijke vooruitgang geboekt na een experimentele behandeling. Dat zegt het UZ Gent. De medische primeur volgt op een succesvolle transfusie van bloedplasma aan een jonge man die zelf geen antistoffen aanmaakt. De donor was een arts van datzelfde ziekenhuis die genezen was van een besmetting door het coronavirus.

Artsen in het UZ Gent hebben een week geleden plasma van een collega die van COVID-19 was genezen, toegediend aan een man die geen antistoffen aanmaakt. Hij werd daarop zeer ziek en werd wekenlang ondersteund door mechanische beademing en een hart-long-machine. Daarop besloot het ethisch comité van het UZ Gent groen licht te geven voor de uitzonderlijke behandeling, die in ons land nog niet eerder werd uitgeprobeerd.

Het artsenteam startte de behandeling met plasma van een genezen persoon (convalescent plasma) op. "Eén van onze artsen die bewezen besmet is geweest met COVID-19 gaf zich vrijwillig op om plasma te doneren", legt professor Bart Lambrecht uit. "De arts was terug kerngezond aan het werk en kwam in aanmerking voor donatie. "We hebben vorige week vrijdag het plasma toegediend en al heel snel bleek de behandeling zeer succesvol te zijn."

Zaterdag had de man de hart-long-machine niet meer nodig, zondag kon hij verder zonder mechanische beademing. Ondertussen revalideert hij verder op een gewone cohorte-afdeling. "Het is nu belangrijk om deze ervaring op te schalen naar een klinische studie, om echt te bewijzen of en hoe de behandeling werkt", aldus het ziekenhuis.

Goede toekomstperspectieven

Lambrecht is optimistisch over de toekomstperspectieven die de behandeling opent: "Het is niet mogelijk om op basis van deze eerste Belgische patiënt conclusies te trekken over het oorzakelijk verband tussen de behandeling en de verbeterde toestand. We moeten ook rekening houden met mogelijke bijwerkingen. Toch geeft deze ervaring te kennen dat plasma een belangrijke rol speelt."

De man heeft sinds de start van de behandeling een beetje koorts. "Dit wijst erop dat het afweersysteem eindelijk het virus herkent, en nu aan de slag is om de infectie op te ruimen, terwijl dat weken lang niet mogelijk was. Ook in een onderzoek met muizen, dat volgende week van onze hand verschijnt, zien we gunstige effecten van convalescent plasma op de werking van het afweersysteem."

Er zijn al een aantal Chinese studies, maar die verliepen niet in een gecontroleerde setting met een controlegroep, meldt het ziekenhuis nog. "Zeer binnenkort starten er in België twee klinische studies waar ook het UZ Gent aan zal meewerken", belooft het ziekenhuis.