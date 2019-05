Exclusieve peiling: Vlaming wil dat cordon sanitaire verdwijnt Van zes op tien mag Vlaams Belang mee besturen PHILIPPE GHYSENS en MARC COPPENS

27 mei 2019

18u54 210 Zes op tien Vlamingen vinden dat Vlaams Belang in een regering mag stappen, van vier op tien moét de partij mee besturen. Niet alleen de aanhangers van de extreemrechtse partij zelf zijn tegen het cordon: 85 % van de N-VA-kiezers en toch nog 40 % van Groen-kiezers vinden dat Vlaams Belang mag mee besturen. Dat blijkt uit een exclusieve peiling in opdracht van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS.

Dé vraag na de overwinning van Vlaams Belang is of de andere partijen het cordon sanitaire gaan opheffen en Vlaams Belang gaan betrekken in een regeringsvorming. N-VA-voorzitter Bart De Wever kondigde al aan met Vlaams Belang te willen praten. Voor de kiezer zelf is het duidelijk: van 65 procent van de Vlamingen mag de grote winnaar van de verkiezingen mee besturen. Vier op tien zeggen zelfs dat de partij moét meebesturen. Dat blijkt uit een online onderzoek door iVOX bij duizend Vlamingen dat gisteren werd uitgevoerd.

Voor 31 procent moet cordon behouden blijven

Het cordon werd ingevoerd omdat de traditionele partijen niet wilden besturen met de extreemrechtse en ondemocratische partij. De helft (49,1 %) van de Vlamingen vindt nu dat Vlaams Belang wel een democratische partij is. Nog slechts 31 procent van de ondervraagden zegt dat cordon moet behouden blijven. Een minderheid van vier op tien Vlamingen zou het een slechte zaak vinden als de partij mee bestuurt.

Het zijn vooral kiezers van N-VA die gunstig staan tegenover een regeringsdeelname van Vlaams Belang. Een overgrote meerderheid van 85 procent vindt het geen probleem als Vlaams Belang zou mee besturen. Iets meer dan één op tien N-VA-aanhangers vindt dan weer dat de partij van Tom Van Grieken niet in een regering mag opgenomen worden.

Meer dan helft kiezers CD&V en Open Vld wil Vlaams Belang erbij

De sympathie voor extreemrechts houdt niet op bij de Vlaams-nationalisten van N-VA. Bij élke andere partij is een deel van de kiezers wel te vinden voor een regeringsdeelname van Vlaams Belang. Vier op tien sp.a-kiezers geeft groen licht aan een bestuur met Vlaams Belang, de helft van de PVDA-kiezers is gewonnen voor het idee en 41 procent van de Groen-stemmers zegt dat Vlaams Belang mag mee besturen.

Ook aan de rechterzijde van het politieke spectrum staan de kiezers helemaal niet afkerig tegen het opheffen van het cordon sanitaire. Zowel bij CD&V-kiezers als bij die van Open Vld zegt 57 procent dat het okee is om Vlaams Belang mee op te nemen in het bestuur.

Reden om te stemmen

In de bevraging werd ook gepeild naar de redenen waarom kiezers voor Vlaams Belang hebben gestemd. Veruit de belangrijkste reden waarom Vlamingen voor de extreemrechtse partij kozen, was haar standpunt over asiel en migratie. Voor 44 procent was dat de hoofdreden. Onvrede met de klassieke partijen en het regeringsbeleid halen 26 procent. Daarna volgen nog de Vlaamse onafhankelijkheid (8 %), de sociale zekerheid en pensioenen (6 %), onvrede met N-VA (5%) en veiligheid en justitie (4 %).

Tenslotte nog dit: de kiezers lieten zich in hun keuze vooral leiden door stemtests, zo blijkt ook nog uit het onderzoek. Voor 1 op 3 was zo’n test de voornaamste bron van informatie. Op verre afstand volgen de debatten russen politici en de actualiteitsprogramma’s op televisie. Toch wel enigszins verrassend is dat slechts 2 procent van de kiezers aangeven dat ze zich gebaseerd hebben op de sociale media voor hun stem.