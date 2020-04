Examens op afstand voor rechtenstudenten UHasselt Belga

06 april 2020

15u14 0 Aan de UHasselt zijn maandag de examens voor de studenten rechten gestart. Doordat de examens niet op de campus kunnen plaatsvinden, wordt er gekozen voor mondelinge examens via videoconferentie en schriftelijke examens online. Dat meldt VRT NWS en wordt door UHasselt aan Belga bevestigd. “We zijn de enige universiteit die nu examens op grote schaal organiseert. Maandag vond bijvoorbeeld al een examen met een tweehonderdtal studenten plaats”, zegt opleidingsdirecteur Elly Van de Velde.

UHasselt organiseert onder meer openboekexamens, mondelinge examens via videocall, papers met een bespreking, en multiplechoice-examens. De professoren en assistenten houden verschillende groepjes studenten via webcam in het oog. Bovendien wordt er gewerkt met een verklaring op eer en verschillende reeksen van examens.

Zichzelf filmen bij mondelinge examens en opname doorsturen

“Studenten krijgen bijvoorbeeld opdrachten die ze binnen een bepaald tijdslot moeten beantwoorden, of ze krijgen een erg beperkte tijd om vragen online te beantwoorden, waardoor ze geen tijd hebben om de antwoorden op te zoeken. Bij mondelinge examens krijgen ze bijvoorbeeld een vraag die ze met open boek mogen voorbereiden. Daarbij moeten ze zichzelf filmen en die opname doorsturen, zodat er nazicht op kan gebeuren”, zegt Van de Velde.

UHasselt heeft de enige rechtenopleiding in België die volgens een systeem van kwartielen werkt. De vakken van het derde kwartiel zijn pas afgerond, waardoor er nu examens volgen. Na de paasvakantie begint het vierde en laatste kwartiel. De studenten krijgen de optie om hun examens uit te stellen naar juni, maar zo'n negentig procent van de studenten wil de examens toch nu al afleggen.

Wie zich niet klaar voelt, kan de examens in juni afleggen bij de inhaalexamens Elly Van de Velde, opleidingsdirecteur UHasselt

“We willen hen de kans geven om nu examens af te leggen, maar sommige studenten kampen met situaties die mentaal op hen drukken, bijvoorbeeld studenten die vastzitten op hun kot. Wie zich er niet klaar voor voelt, kan de examens in juni afleggen bij de inhaalexamens.”

Callcenter

“Daarnaast hebben we een callcenter waar studenten vragen kunnen stellen over het verloop van de examens. Studenten zijn bijvoorbeeld ook bezorgd om het afstuderen”, geeft Van de Velde nog mee.