Examens mogen, maar moeten niet: welke vragen heeft u nog over dit schooljaar? Redactie

25 maart 2020

13u23 8

De lessen zijn opgeschort en niemand weet hoelang deze situatie nog aanhoudt - minstens tot aan de paasvakantie, mogelijk langer. Maar wat daarna? Wie mag straks naar het volgende jaar? Wie niet? Komen er examens? En krijgen kinderen thuis binnenkort nieuwe leerstof aangereikt? Deze en andere vragen worden hier al beantwoord door onderwijsexperts. Maar met welke vragen over dit schooljaar en ons onderwijs zit u nog? Laat het ons weten via onderstaand formulier. De belangrijkste vragen worden vanavond beantwoord in het VTM Nieuws om 19 uur.

