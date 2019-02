Exact vijf jaar na invoering weet 1 op de 5 nog niet wat ritsen is Sven Ponsaerts

28 februari 2019

05u20 0 Morgen staat ritsen exact vijf jaar als verplichting in de wegcode, maar we zijn nog steeds niet helemaal mee. 19% van de chauffeurs weet niet hoe ze dat precies moeten doen. Dat is nauwelijks een verbetering ten opzichte van drie jaar geleden, toen het om 23% ging. En de anderen? Die ergeren zich daar blauw aan.

U herkent het wel: vertraagd of stilstaand verkeer door een flessenhals. Door werken, een ongeval, of gewoon omdat de wegsituatie er nu eenmaal zo is, komen twee of meerdere rijstroken samen. Als ervaren ritser weet u dat u dan zo ver mogelijk moet doorrijden, en pas vlak voor de versmalling mag invoegen. Maar waarom belemmeren die voorliggers die al véél eerder willen invoegen dan het verkeer? En waarom laten anderen u er helemaal niet tussen?

Precies vijf jaar nadat op 1 maart 2014 ritsen als een officiële verplichting in de wegcode werd opgenomen, weet 19% van de bestuurders nog altijd niet hoe ze dat precies moeten doen. Dat blijkt uit een enquête van VIAS. “Bijna alle Belgen kennen het principe wel, en 81% weet ook exact hoe het toe te passen”, zegt Stef Willems van het verkeersinstituut. “Toch meent een vijfde van de bestuurders dat ze bij een wegversmalling nog steeds zo snel mogelijk moeten invoegen.” Hardleers, of uit angst als ‘voorkruiper’ te worden aanzien? “Het ritsprincipe is op wegen met ten minste twee rijstroken in dezelfde richting nochtans een algemene regel die door alle bestuurders nageleefd moet worden, zonder dat daarvoor signalisatie nodig is”, legt Willems uit. Enkel op een snelwegoprit geldt de regel niet. “Als iedereen ritst, benutten we niet alleen de capaciteit van de weg beter, maar is er ook minder stress, irritatie en eventuele agressie.”

Boete van 58 euro

Door verkeersborden op knelpuntlocaties en infocampagnes doen we het al iets beter dan in 2016, toen 77% kon zeggen wat ritsen inhoudt - al blijft het nog altijd maar een verbetering van 4 procentpunt in drie jaar. Nochtans is niet of foutief ritsen een steeds grotere bron van irritatie in het verkeer. Ruim 8 op de 10 (84%) Vlamingen ergeren zich eraan. In 2016 riep het bij 61% wrevel op. “Omdat almaar meer bestuurders beseffen dat het de regel is, neemt ook de ergernis tegenover wie zich er niet aan houdt toe.” Al is er nóg een reden om voortaan toch zo ver mogelijk door te rijden voor je invoegt. “Niet-ritsen is een overtreding waarvoor je een boete van 58 euro riskeert”, aldus Willems.

Hoe moet het dan wel?

1. Rij zo ver mogelijk door op de rijstrook die gaat wegvallen

2. De bestuurder op de aangrenzende rijstrook maakt vrijwillig ruimte om u ertussen te laten

3. Voeg in