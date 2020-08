Exclusief voor abonnees

Exact 25 jaar geleden verdwenen An en Eefje: een reconstructie van het mysterie dat nooit helemaal opgelost raakte

KVDS

21 augustus 2020

15u48

2

Het is morgen dag op dag 25 jaar geleden dat An Marchal (17) en Eefje Lambrecks (19) verdwenen. De meisje uit Hasselt waren met vakantie aan onze kust toen ze in de nacht van 22 op 23 augustus 1995 door Marc Dutroux en zijn kompaan Michel Lelièvre werden ontvoerd. Een jaar later werden hun levenloze lichamen teruggevonden onder een loods in Jumet, bij Charleroi. Wat er precies met hen gebeurde, wie er allemaal bij betrokken was en onder welke omstandigheden ze stierven, is tot op vandaag gehuld in mysterie. Een reconstructie van wat we wél weten.