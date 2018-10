Ex-werknemers die tientallen minitrucks en gadgets stalen uit fabriek, riskeren celstraf kg

09 oktober 2018

14u37

Bron: Belga 1 Twee voormalige werknemers van Scania Parts Logistics in Opglabbeek hebben in 2016 gevoelige bedrijfsinformatie gelekt, nadat ze een dertigtal miniatuurmodellen van vrachtwagens hadden gestolen. De twee verzamelaars hadden foto's van de nieuwe minitrucks van Scania op het internet geplaatst, nog voor de modellen waren voorgesteld. Het openbaar ministerie vroeg voor de twee ex-werknemers een gevangenisstraf van veertien en tien maanden of een werkstraf.

In augustus 2016 gingen in de Scania Groep alle alarmbellen af toen er foto's op het internet verschenen van de nieuwe trucks nog voor die officieel waren voorgesteld in Parijs. De groep schakelde een auditkantoor in dat op zoek ging naar het lek van de gevoelige bedrijfsinformatie. Tijdens het onderzoek werden alle vestigingen en leveranciers doorgelicht. Al snel leidde het onderzoek naar de vestiging in Opglabbeek, waar een driehonderdtal miniatuurmodellen in aanloop van de onthulling in Parijs lagen gestockeerd. Bij nazicht bleek dat er een dertigtal exemplaren verdwenen was. Op camerabeelden was te zien hoe de twee werknemers de miniatuurmodellen in een rugzak naar buiten smokkelden.

Handel in gadgets

Na een klacht van de CEO deed het Limburgse parket een huiszoeking bij de twee werknemers. In hun woning werd een tiental miniatuurmodellen van de nieuwe trucks en een grote verzameling van gadgets met het Scania-logo aangetroffen. Tijdens hun verhoor bekende één van de mannen dat hij al negen jaar lang regelmatig gadgets, zoals USB-sticks, pennen, zonnebrillen, zaklampen en miniatuurauto's, meenam uit de fabriek.



Zijn collega deed drie maanden lang hetzelfde. De twee wisselden in de kleedkamer hun buit met elkaar en hadden via een Facebook-pagina een handeltje in de gadgets opgezet. Hierbij verdienden ze tussen de vijf- en zesduizend euro.

Kosten

Scania wil dat de twee dieven voor de kosten van het volledige interne onderzoek opdraaien. Die factuur van het auditkantoor bedraagt 89.000 euro. Iets wat de advocaten van de twee mannen overdreven noemen, omdat van meet af duidelijk was dat de miniatuurmodellen enkel in Opglabbeek waren opgeslagen. Een volledige doorlichting was volgens de advocaten niet nodig geweest. Ze vinden het ook opmerkelijk dat Scania geen schadevergoeding vraagt voor de gestolen replica's. Vonnis op 6 november.