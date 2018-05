Ex-werknemer van Peter Gyselbrecht schuldig aan laster TTR

11 mei 2018

Het Gentse hof van beroep heeft een ex-werknemer van Peter Gyselbrecht schuldig bevonden aan laster, omdat hij valse verklaringen aflegde in het onderzoek naar de kasteelmoord. De man moet aan Peter Gyselbrecht een schadevergoeding van 2.000 euro betalen.

Tijdens het onderzoek naar de kasteelmoord werd de ex-werknemer van Peter Gyselbrecht verhoord als moraliteitsgetuige. V. vertelde aan de speurders over gesjoemel met tachograafschijven binnen het toenmalige transportbedrijf van Gyselbrecht. Volgens de getuige liet Gyselbrecht zich ook in met de smokkel van sigaretten. Daarop besloot de advocaat van Gyselbrecht om de ex-werknemer rechtstreeks te dagvaarden voor laster.

De rechtbank in Brugge sprak de ex-werknemer vrij, nadat de Brugse correctionele rechtbank zich eerder onbevoegd verklaard had. Gyselbrecht ging echter in beroep en krijgt nu gelijk van het Gentse hof van beroep.

Kwaadwillig

"Het hof stelt vast, na nieuw en kritisch onderzoek van alle voorliggende gegevens, dat in de onderhevige zaak het bewijs niet geleverd wordt dat de aan Peter Gyselbrecht ten laste gelegde feiten waar gebeurd zijn", stelt het arrest. "Enige illegale internationale handel (ev. sigarettensmokkel) door of met medeweten of medewerking van Peter Gyselbrecht, het frauderen met tachograafschijven, de overhandiging van een enveloppe met krantenpapier in de plaats van geld, het niet-betalen van (achterstallig) loon, enige betrokkenheid van Peter Gyselbrecht bij het aan (naam beklaagde, nvdr.) toebrengen van slagen en verwondingen wordt niet in het minst bewezen." Volgens het hof gebeurden de uitlatingen louter uit kwaadwilligheid.

De man moet Peter Gyselbrecht een schadevergoeding van 2.000 euro betalen en hij moet ook opdraaien voor ongeveer 1.000 euro aan rechtsplegingsvergoedingen en dagvaardingskosten.