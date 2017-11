Ex-werknemer Ford Genk krijgt 18 maanden cel voor onophoudelijk lastigvallen van ex EB

Bron: Belga 1 Thinkstock Illustratiefoto. Een 50-jarige man uit Gingelom, die sinds midden september in hechtenis zit, is vandaag wegens het onophoudelijk lastigvallen van zijn ex-vrouw en zijn 18-jarige zoon door de Hasseltse correctionele rechtbank tot 18 maanden cel veroordeeld. De rechtbank verleende hem uitstel voor het deel dat de voorhechtenis overschrijdt. Hij moet wel voorwaarden naleven zoals het leren aanvaarden via therapie van zijn jobverlies bij Ford Genk en van zijn scheiding.

Hij kampte sinds de sluiting van Ford Genk met een alcoholprobleem. Een dag na zijn vrijlating uit de gevangenis begin augustus dit jaar stond hij opnieuw aan de deur bij zijn ex. Hij kreeg al eerder tot 9 maanden en 15 maanden cel voor belaging van zijn gezin.

Voor zijn alcoholprobleem nam de man zelfs antabuse, een ontwenningsmiddel tegen alcoholisme, maar toen de politie hem op 14 september 2017 onderschepte, namen de agenten een alcohollucht waar. "Het was een alcoholvrij pintje. Ik wilde met mijn ex gaan babbelen. Ik wilde hen vragen mij nog een kans te geven", aldus de beklaagde, die ook veel tumult veroorzaakte bij de voetbalclub waar zijn zoon speelt.

Geen lessen geleerd uit verleden

De openbare aanklager verwees naar het verleden van de man, die geen lessen trekt uit zijn veroordelingen. "Na zijn vrijlating stond hij weer zes van de zeven dagen thuis aan haar woning. Hij klopte op de rolluiken. Hij riep op de hond. Ondanks de signalen van zijn ex en zoon blijft hij zeggen dat hij zijn gezin wil redden", aldus de substituut-procureur. De man moet werken aan zijn alcoholprobleem, wegblijven uit een straal van 500 meter rond het huis van zijn ex, en alle zaken omtrent de scheiding moeten via de raadslieden verlopen. Hij moet 1.350 euro schadevergoeding betalen.