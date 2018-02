Ex-vriendin van Hardy getuigt: "Plots stond hij naast mijn bed" VC HA

26 februari 2018

10u38

26 februari 2018

Op het assisenproces van Renaud Hardy (55) in Tongeren wordt vandaag het getuigenverhoor verdergezet. Een ex-celgenoot en twee ex-vriendinnen kwamen deze voormiddag aan het woord. Assisenvoorzitter Dirk Thys liet vanmiddag medisch personeel naar de rechtbank komen, omdat de beschuldigde zich naar eigen zeggen "heel slecht" voelde.

Hardy staat terecht voor de verkrachting van en moord op Maria Walschaerts (82) en Linda Doms (52), en twee moordpogingen op A. H. en actrice Veerle Eyckermans.

Hardy kreeg het vanmiddag blijkbaar moeilijk toen twee technische consulenten van de federale politie uitleg kwamen geven over de kwaliteit van de beelden die Hardy maakte van de feiten op Linda Doms. Voorzitter Thys had al opgemerkt dat Hardy het moeilijk had, niet zozeer door de uitleg van de getuigen, maar door iets anders. Hij liet tijdens de middagpauze medisch personeel komen om de beschuldigde te onderzoeken. Na een check-up van een tiental minuten reed de ziekenwagen rond 13.15 uur weer weg, zonder Hardy welteverstaan.

De beschuldigde liep naar eigen zeggen vorige dinsdag pijn aan de schouder op tijdens een schermutseling in het taxibusje dat hem naar zijn cel terugbracht. Hardy kreeg daarvoor morfine, en daardoor kon hij blijkbaar niet meer naar het toilet gaan.

Sinds het voorval met die agent, enkele dagen geleden, heb ik pijn aan mijn schouder Beschuldigde Renaud Hardy

Ex-celgenoot getuigt

Op de eerste dag van de tweede procesweek kwamen deze voormiddag ook al twee ex-vriendinnen van Hardy en een ex-celgenoot van de beschuldigde aan het woord.

Eduard T. (42) legde als eerste een getuigenis af. De man zat in september 2015 samen met Hardy in de gevangenis. Hij zei in de rechtszaal dat Hardy in de cel een vrouwelijke cipier had bedreigd. "Als ge nog een keer iets tegen mij zegt, doe ik wat ik met die andere vrouw heb gedaan, dan zijt gij de volgende", zei de beschuldigde volgens de getuige tegen de cipier. Van de bedreiging werd een officieel rapport opgesteld.

Hij vertelde me dat hij meer dan 100 vrouwen mishandelde Ex-celgenoot van Hardy

Wurgseks

Hardy vertelde zijn toenmalige celgenoot ook dat hij graag vrouwen mishandelde en dat ook filmde. Hij was er fier op. "Hij vertelde me dat hij wurgseks had met meer dan 100 vrouwen, dat hij ze wurgde tot ze bewusteloos vielen en ze mishandelde. Zo had hij ook eens zijn been gelegd op de keel van een vrouw, totdat ze dood was, omdat hij daarop kickte en omdat ze gelachen had met zijn ziekte."

Volgens de veertiger deed Hardy zich wel graag zieker voor dan hij was, omdat hij graag geïnterneerd wilde worden.

Ex-vriendinnen getuigen

Vervolgens werden twee ex-vriendinnen van de beschuldigde verhoord.

Veerle M. (47) uit Mechelen beschreef dat ze in 1995 een tijd een relatie had met Hardy, nadat ze hem had leren kennen in een café waar ze werkte. Ze was toen 23 jaar oud. De twee hadden een vrijblijvende relatie, die ze in huidige termen wel als "friends with benefits" kon omschrijven. Hardy was een fiere, zelfbewuste man, aldus de getuige. Een enorme narcist ook, die graag uitpakte met wie hij was. “Hij zei dat hij goed geld had verdiend aan een zaak die hij had overgelaten. En dat hij graag vertoefde tussen de meer intellectuele mensen."

"Als hondjes aan leiband"

Op seksueel vlak stelde hij bij haar geen bijzondere eisen, zoals SM of het gebruik van een blinddoek. Maar de schunnige moppen en gesprekken die Hardy met zijn vriend François voerde in haar bijzijn vond Veerle echt niet oké. Zo zeiden de mannen dat ze het leuk vonden om Aziatische vrouwen (François V. had destijds een Thaïse partner, nvdr.) te laten kruipen als hondjes aan een leiband. "Maar ik besefte toen niet echt wat er gaande was."

Op een nacht stond hij plots naast mijn bed, terwijl ik daar lag met mijn nieuwe vriend Veerle M., ex-vriendin van Hardy

Op vlak van karakter was Hardy geen partij voor haar, gaf Veerle toe. "Maar toen ik mijn nieuwe partner leerde kennen, werd duidelijk dat hij meer gevoelens had voor mij dan ik voor hem." Toen Veerle de relatie wilde stopzetten, begon Hardy haar zwaar te stalken. "Op een nacht stond hij plots naast mijn bed, terwijl ik daar lag met mijn nieuwe vriend. Hij was door het dakraam binnen geraakt en zei dat hij radeloos was. Mijn vriend is toen rustig met hem naar buiten gegaan en heeft de gemoederen proberen te bedaren. We wilden geen kolen op het vuur gooien."

De hele affaire heeft nadien een zware impact gehad op Veerle. Ze moest zelfs professionele hulp inschakelen om alles een plaats te geven.

Advocaat Jef Vermassen wilde van Hardy weten hoe het nu precies zat met die stalking. "Mijn kleren lagen daar in het appartement", legde Hardy uit. "Het was niet 's nachts, maar kwart voor negen 's morgens. Ik had eerst gebeld dat ik nog eens wilde praten. Ik wist niet dat die gast daar in dat bed lag. Onmogelijk dat ik via het raam ben binnen geraakt. Waren daar braaksporen? Ik denk van niet. In die tijd was niet duidelijk wat kon en niet kon in onze relatie. Dat was niet duidelijk afgelijnd."

"Vrouwonvriendelijke praat"

Ook ex-vriendin MJ (54) uit Willebroek getuigde dat ze in 1999-2000 anderhalf jaar lang een LAT-relatie had met Hardy. Ze beschreef hem als een vlotte, vriendelijke man, maar kon niet appreciëren dat hij vaak "vrouwonvriendelijke praat" verkocht en onbeleefde en seksueel getinte openbare berichten op Facebook plaatste. "Ik merkte toch ook dat er iets scheelde aan hem. Soms kon hij alles aan, op andere momenten leek hij depressief."

In 2002 zette MJ een punt achter de relatie. Ze ontmoette hem opnieuw toen hij Parkinson had, waarna het manipulatief kantje van Hardy weer de kop op stak.

Ik draaide mij om en zag dat hij zijn stok boven zijn hoofd in aanslag hield, om mij neer te slaan. Ik heb hard geroepen en dan is hij gestopt MJ, ex-vriendin van Hardy

"Hij nam weer contact op met mij, via berichten op Facebook, en zei dat hij ging sterven. We hebben dan terug afgesproken, maar hij was toen anders. Hij lachtte niet meer en zat vol frustratie. Ik was toen bang van hem." MJ maakte ook melding van een vreemd incident. "We zijn eens gaan wandelen in de buurt van een zwembad. Hij liep toen met een wandelstok. Op een bepaald moment liep hij achter mij. Ik draaide mij om en zag dat hij zijn stok boven zijn hoofd in aanslag hield, om mij neer te slaan. Ik heb hard geroepen en dan is hij gestopt. Ik heb nooit begrepen waarom hij dat gedaan heeft", aldus ex-vriendin MJ.