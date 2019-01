Ex-vriend van vermoorde vrouw in Vilvoorde geeft zich aan bij politie in Warschau TMA

Bron: Belga 6 De verdachte van de moord op een vrouw tijdens de eindejaarsperiode in Vilvoorde heeft zichzelf aangegeven bij de politie van Warschau in Polen. Dat meldde Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door Gilles Blondeau, parketwoordvoerder van Halle-Vilvoorde. Een onderzoeksrechter bereidt op dit moment de aanvraagprocedure voor om de man over te leveren naar ons land.

Na een aangifte van een onrustwekkende verdwijning trof de lokale politie van de zone Vilvoorde-Machelen (VIMA) het lichaam van de 31-jarige Belgische vrouw op 31 december aan in haar woning in de Hoveniersstraat in Vilvoorde. De wetsdokter en het labo stelden vast dat de vrouw om het leven was gebracht en haar lichaam verschillende messteken in het bovenlichaam vertoonde.

De ex-partner van het slachtoffer, een 37-jarige Russische man, werd wegens recente ruzies en bedreigingen na een liefdesbreuk, meteen als hoofdverdachte beschouwd. De man bleek bovendien ook spoorloos te zijn.

Vrijdag ontving het parket van Halle-Vilvoorde de melding dat de verdachte zich in Warschau zou hebben aangegeven bij de politie.