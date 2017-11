Ex-volleybaltrainer doet oneerbare voorstellen aan minderjarige meisjes: voorwaardelijke celstraf EB

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De rechtbank van Kortrijk heeft een man uit Deerlijk veroordeeld tot zeven maanden met uitstel omdat hij minderjarige meisjes benaderde en oneerbare voorstellen deed. De man werkt ondertussen als reisleider en had de Kortrijkse strafrechter om de gunst van de opschorting gevraagd.

Drie jaar geleden sprak de man, toen volleybaltrainer, diverse meisjes aan. Hij was verliefd op een meisje dat hem niet zag staan en zocht daarom elders bevestiging. De twintiger was erg actief op het internet en chatte dan ook veel met de meisjes. Aan een 14-jarig slachtoffer vroeg hij via die weg naaktfoto's.

Beschaamd

De man schaamt zich drie jaar later over zijn gedrag. "Ik had mezelf een grens gesteld die ik niet overschreden heb, maar ik besef nu ook dat die grens al te ver lag", klonk het op de rechtbank. Om zijn carrière als reisleider verder te kunnen ontplooien, vroeg de twintiger een opschorting.

De strafrechter ging daar niet op in en sprak een celstraf en boete uit, weliswaar volledig met uitstel.