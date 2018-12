Ex-Vlaams Belanger Steve Vanneste aangehouden nadat hij vriendin ziekenhuis in slaat Incident teveel voor ex-politicus die door zijn fratsen aankijkt tegen veroordeling?

Hans Verbeke

01 december 2018

08u09 0 Voormalig gemeenteraadslid Steve Vanneste (Vlaams Belang) heeft gisterenmorgen in zijn flat in Marke tijdens een uit de hand gelopen discussie zijn bijna ex-vriendin zwaar toegetakeld. De jonge vrouw ligt in het ziekenhuis. Toen de politie tussenkwam, gedroeg hij zich ook tegen hen bijzonder agressief. De 29-jarige man is aangehouden voor intrafamiliaal geweld. Dat heeft het West-Vlaams parket, afdeling Kortrijk, bevestigd.

Steve Vanneste laat nog maar eens in negatieve zin van zich spreken. De uitbater van het café Sherlock in Ieper arriveerde gisterenmorgen rond zeven uur aan zijn flat in de Rekkemsestraat in Marke. Hij trof er zijn vriendin aan die klaar stond om te gaan werken. Heel snel kwam het tot een zware woordenwisseling, niet in het minst omdat Vanneste onder invloed was. Zijn vriendin moest het ontgelden. De vrouw incasseerde rake klappen van de man die ze binnenkort zou verlaten. Hij sloeg haar verschillende keren in het gezicht. De jonge vrouw liep kneuzingen op over bijna het hele lichaam.



Op een bepaald moment slaagde ze erin haar zus te bellen. Toen die wat later samen met de politie opdook aan het appartement, probeerde Steve Vanneste ook haar aan te vallen. De politie verhinderde dat maar werd prompt uitgescholden voor het vuil van de straat. Vanneste, die enkele maanden geleden omwille van andere fratsen eerst geweerd werd als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en nadien ook buiten gegooid werd uit het Vlaams Belang, werd prompt gearresteerd. Gisteravond werd hij in het bijzijn van zijn advocaat ondervraagd door de politie, vandaag gebeurde hetzelfde bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. De ex-politicus moest vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen, die besliste om hem verder aan te houden. Volgens bronnen heeft hij deze morgen al enkele van de voorwaarden geschonden waaraan hij zich na eerdere incidenten diende te houden.

Geen fraaie voorgeschiedenis

Vanneste kwam de jongste maanden herhaaldelijk in het nieuws met minder fraaie dingen. In augustus ging een filmpje viraal waarin hij de uitbater van een Kortrijkse nachtwinkel het ene racistische verwijt na het andere naar het hoofd slingerde. Op 14 september werd Vanneste in Ieper opgepakt nadat hij ’s morgens in dronken toestand een ongevalletje veroorzaakte. Een zwarte politieman die tussenkwam, werd de huid volgescholden.

Eind oktober verwees de raadkamer in Ieper de cafébaas door naar de correctionele rechtbank voor poging doodslag. Die feiten deden zich eind vorig jaar voor, toen Vanneste na een cafédiscussie in Ieper ’s nachts twee jongemannen achtervolgde, klappen uitdeelde en hen tot drie keer toe probeerde omver te rijden. Steve Vanneste wijt zijn agressieprobleem aan het feit dat hij zware medicatie moet nemen na een val van de trap. De combinatie van die medicatie met alcohol is echter al meer dan eens een cocktail gebleken voor ongecontroleerd agressief gedrag.