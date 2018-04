Ex van in Neerpelt vermoorde zakenman opnieuw in de cel TTR

07 april 2018

13u08

Bron: Belga 1 De onderzoeksrechter in Hasselt heeft de 45-jarige ex-vrouw van de in Neerpelt vermoorde zakenman Marcel Van Hout opnieuw aangehouden en opgesloten. De vrouw was op 11 december vorig jaar eerst door de onderzoeksrechter voorwaardelijk in vrijheid gesteld, maar in het onderzoek doken blijkbaar nieuwe bezwarende elementen op. De 47-jarige klusjesman Roger C. uit Diepenbeek zit ook nog in voorlopige hechtenis. De 51-jarige Van Hout werd 22 november 2017 door zijn ex dood aangetroffen in de keuken van zijn villa aan de Tisselrietweg in de wijk Grote Heide in Neerpelt.

Uit onderzoek bleek dat de man de avond ervoor om het leven was gebracht. Zijn lichaam vertoonde schotwonden. Hij had een kogel in het hoofd en een kogel in de romp. Twee weken later werden de klusjesman van de Nederlandse zakenman en zijn ex van Marokkaanse afkomst gearresteerd. Klusjesman Roger C. werd door de onderzoeksrechter opgesloten. Zijn ex werd voorwaardelijk in vrijheid gesteld op 11 december, maar belandde nu dus terug achter de tralies.

Het Belang van Limburg schrijft vandaag dat de zakenman kort voor zijn dood zijn testament had laten wijzigen, waarbij de ex als enige erfgename werd aangeduid. Dit zou een van de elementen zijn, die geleid hebben tot de nieuwe arrestatie van zijn ex-vrouw. Haar advocaat Jan Swennen wilde vandaag absoluut geen commentaar geven over deze wending in het onderzoek. Hij kon alleen bevestigen dat zijn cliënte aangehouden is.