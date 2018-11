Ex-toprechter Bossuyt: "We kunnen moeilijk wegblijven uit Marrakech” jv

26 november 2018

06u50

Bron: belga 0 Het VN-Migratiepact aannemen zonder een interpretatieve nota is "niet verantwoord", zegt voormalig toprechter Marc Bossuyt (74) in De Standaard. Wel meent Bossuyt dat het "not done" is dat ons land er zou wegblijven.

Eind 2016 kreeg Bossuyt van N-VA-voorzitter Bart De Wever lof voor zijn kritiek op 'activistische rechters' die mensenrechten te ruim interpreteren. Ook voor deze juridisch niet-bindende tekst geldt dat sommige rechters hem toch zouden kunnen aangrijpen in hun rechtspraak, zegt Bossuyt. Toch gaan we maar beter naar Marrakech.

"De VS en Israël zullen wegblijven. Voor ons is dat moeilijker, tenzij we vele andere EU-landen ook zover zouden kunnen krijgen. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. In ons eentje wegblijven, is geen optie. Dat zou internationaal 'not done' zijn."

De oud-voorzitter van het Grondwettelijk Hof en oud-professor internationaal recht pleit voor een interpretatieve nota. "Landen van ontvangst, zoals de onze, moeten laten weten welke passages we onvoldoende vinden. Het zou niet verantwoord zijn dit compact te laten aannemen zonder dat te doen. Zo'n verklaring stellen we best samen met zo veel mogelijk andere Europese landen op." Zo'n nota zou "in elk geval bemoeilijken" dat rechters in België mensenrechten ruimer gaan interpreteren.

