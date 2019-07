Ex-topmedewerkster van Francken aangehouden in zaak rond humanitaire visa SPS

05 juli 2019

20u43

Bron: Belga 0 Lies Verlinden, een ex-topmedewerkster van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), is aangehouden in de zaak-Kucam. Dat meldt nieuwssite Apache. Het gerechtelijk onderzoek draait rond gesjoemel met humanitaire visa voor Assyrische christenen. Het Antwerpse parket bevestigt het nieuws.

Verlinden, die voor N-VA verkozen is in de Leuvense gemeenteraad en er fractiesecretaris is, verschijnt maandag aanstaande voor de raadkamer, aldus het parket. “Haar precieze rol wordt nog verder onderzocht”, klinkt het.

Naast Verlinden werd deze week ook de echtgenote van het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) aangehouden, net als twee andere verdachten. Melikan zelf zit sinds januari in de cel op verdenking van mensensmokkel, passieve omkoping, afpersing en lidmaatschap van een criminele organisatie.