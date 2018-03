Ex-topman FAVV: "Geen heksenjacht houden op de controleurs" TK

20 maart 2018

09u25

Bron: Belga 2 Volgens gewezen Boerenbond- en FAVV-topman Piet Vanthemsche zijn er zowel bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV) als bij justitie fouten gemaakt in het dossier van de vleesfraude. Uit die fouten moet geleerd worden, meent Vanthemsche. Maar hij waarschuwt voor een "heksenjacht op de controleurs".

"Er is sprake van fraude. Maar sommigen maken het proces van de controleur en niet van de fraudeur", zo zei Vanthemsche vanmorgen in 'De Ochtend'. Vanthemsche, die tussen 2002 en 2006 zelf aan het hoofd stond van het FAVV, pleit voor een "sereen debat". Volgens hem zijn er op verschillende niveaus fouten gemaakt. Maar alles in de schoenen schuiven van de manke controles van het FAVV is volgens hem onterecht. "Er zullen ongetwijfeld fouten gebeurd zijn, zowel bij justitie als bij het Voedselagentschap. We moeten leren uit die fouten en geen heksenjacht organiseren op de controleurs", aldus Vanthemsche.

De afgelopen dagen werd ook de vraag geopperd of het FAVV wel voldoende is uitgerust om frauderende ondernemingen op te sporen en aan te pakken. In die zin is de geplande audit volgens Vanthemsche een goede zaak. "Wie recht in zijn schoenen staat, heeft niets te vrezen", aldus Vanthemsche. Volgens hem moet het FAVV alvast "mee kunnen evolueren met de complexiteit van de sector". "Kijk naar de bankensector. De crisis daar is mee ontstaan omdat de toezichthouders niet mee waren geëvolueerd met de sector."

Vanthemsche blijft er ook bij dat de manier van controleren tegenwoordig "een gigantische stap vooruit" is tegenover 20 jaar geleden. "Er zijn grote stappen vooruit gezet. Het niveau van voedselveiligheid is significant beter, maar er is nog ruimte voor vooruitgang. De crisis kan gebruikt worden om die vooruitgang te versnellen", besluit Vanthemsche.