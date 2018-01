Ex-topman Etixx krijgt in beroep opschorting van straf voor stalking wielrenster DJG

Davy D.V. blijft schuldig aan de feiten, maar kreeg een opschorting met uitstel, oordeelde het hof van beroep. Voormalig topman van sportvoedingsmerk Etixx, Davy D.V., heeft vorige dinsdag in het Gentse hof van beroep een opschorting van straf gekregen. In de correctionele rechtbank van Gent werd hij veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel nadat hij een wielrenster stalkte.

Slachtoffer Rochelle Gilmore, met wie D.V. een relatie had, werd na afloop van die romance met vele berichten en telefoontjes belaagd. Het hof oordeelde dat hij schuldig bleef aan de feiten, maar gaf hem een opschorting met uitstel, wat de advocaat van D.V. in beroep vroeg. De motivering hiervoor was het blanco strafblad van Davy.

Het hof was van mening dat de feiten hadden plaatsvonden door een samenloop van omstandigheden, en in de toekomst niet meer zullen gebeuren. Het feit dat de morele schadevergoeding van 2.000 euro aan het slachtoffer al betaald was, speelde ook een rol in de beslissing van het hof.