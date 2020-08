Ex-Syriëganger Jejoen Bontinck (25) is nu rapper: “Ik heb een buitengewoon verhaal te vertellen” HAA

29 augustus 2020

10u03

Voormalig aanhanger van Sharia4Belgium Jejoen Bontinck probeert door te breken in de muziekbusiness. De 25-jarige Belg wil zijn verleden achter zich laten en heeft zich op het rappen gestort. Dat meldt de BBC, die de twintiger interviewde. Over zijn vertrek naar Syrië en tijd in de cel.

Jejoen staat in ons land gekend als ex-aanhanger van Sharia4Belgium en voormalig Syriëganger. In 2011 trad hij als tiener toe tot de radicale moslimvereniging. Hij raakte meteen in de ban van leider Fouad Belkacem en vertrok in 2018, toen hij 18 was, naar Syrië. De jonge Belg zal bijna acht maanden in het land verblijven. Hij was er lid van Maglis Shura, de brigade van buitenlandse strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS).



“Je volgt gewoon als een schaap”, vertelt Jejoen aan de BBC over zijn vertrek destijds naar het Midden-Oosten. “Al mijn vrienden zijn daar. Laat mij daar ook naartoegaan, niet?” blikt hij terug op de periode.

‘First Day’

In uitstekend Engels vervolgt Jeroen dat hij absoluut niet wist wat hem in Syrië te wachten stond. De dag van zijn aankomst betreurde de tiener zijn beslissing al. Hij schreef er een lied over, ‘First Day’, maar weet nog niet of hij het zal uitbrengen. Bij de BBC loste hij een paar zinnen uit de songtekst. Die klinken als volgt: “They walking with guns all on the first day / I was in pain, emotional, didn’t know what did I say.”



Vrij vertaald: “Ze wandelen met wapens op de eerste dag / Ik had pijn, was emotioneel, wist niet wat ik deed.”

“Ik zag mijn zogezegde vrienden met wapens. Ik wilde daar niet aan meedoen”, getuigt Jejoen over zijn begintijd bij IS. “Toen ik dat zei, geloofden ze mij niet. Ze hebben me zeven maanden lang gevangen gezet.” Volgens de twintiger gebeurde dat in de eerste week na zijn aankomst. Hij heeft dan ook nooit deelgenomen aan een gevecht of martelingen, verzekert hij.

Eind 2013 werd Jejoen uit Syrië teruggehaald door zijn vader, ex-militair Dimitri Bontinck. In 2014 was de jongeman zowel verdachte als kroongetuige op het proces tegen Sharia4Belgium in Antwerpen. Hij kreeg drie jaar voorwaardelijk.

‘Born Again’

De intussen 25-jarige Belg heeft er op z’n zachtst gezegd al een bewogen leven opzitten. “Ik heb het ergste doorgemaakt, dus waar zou ik nog bang voor moeten zijn?” vertelt de ex-Syriëganger, die zich nu aan muziek wijdt. Zijn eerste album, ‘Born Again’, heeft hij zelf geproducet. Jejoen hoopt dat mensen hem een tweede kans zullen geven. “Dit is geen mainstream rap waarin ik rap over naakte vrouwen en grote auto’s. Dit is anders. Ik heb een buitengewoon verhaal te vertellen”, klinkt het.

Afgelopen nacht verscheen het nummer ‘This is me’ van Jejoen op YouTube onder de naam ‘Ready4jerri’. Onderaan kan u de clip bekijken.

Bekijk hieronder het volledige interview van Jejoen Bontinck met de BBC



