Ex-speurder onderzoek Bende van Nijvel aangehouden door onderzoeksrechter

24 januari 2019

13u56

Philippe V. (62), de ex-speurder in het onderzoek naar de Bende van Nijvel die deze week werd gearresteerd omdat hij het onderzoek mogelijk heeft gemanipuleerd, is aangehouden. Dat bevestigt het federaal parket.

V. werd dinsdag uitgenodigd voor verhoor en gisteren de hele dag ondervraagd. Het huidige onderzoeksteam verdenkt de man ervan dat hij in 1986 het onderzoek naar de Bende manipuleerde. V. “zou minstens bepaalde, mogelijks cruciale, informatie achtergehouden hebben”, zegt het parket. Hij werd vanochtend opnieuw verhoord door onderzoeksrechter Martine Michel in Charleroi, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

De advocaat van Philippe V., Walter Damen, relativeert de aanhouding en zegt dat V. wellicht over enkele dagen opnieuw vrijgelaten zal worden.

V, vandaag gepensioneerd, was in de jaren tachtig een tijdlang lid van de cel-Delta in Dendermonde die toen onder leiding van onderzoeksrechter Freddy Troch het onderzoek voerde naar de Bende van Nijvel. Hij lag in november 1986 aan de basis van een belangrijke wapenvondst in het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières. Er werden een kogelwerend vest, een pistool dat van een politieagent werd gestolen, en munitie aangetroffen. Een jaar eerder had een zoektocht in dezelfde zwaaikom niets opgeleverd.

V. heeft altijd beweerd dat die zoekactie er was gekomen door klassiek politiewerk, maar in 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat die voorwerpen pas enkele dagen voor de vondst in november 1986 in het kanaal gedumpt konden zijn. Dat versterkte het vermoeden van de onderzoeksrechter en de speurdersploeg dat er manipulatie in het spel was. Mogelijk kreeg V. een tip van een informant. De speurders willen nu vooral weten wie die informant is. Mogelijk kan hij of zij het onderzoek naar de Bende vooruit helpen.

