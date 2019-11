Ex-Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) wil meer transparantie over draaideur tussen politiek en privébedrijven ttr

02 november 2019

09u11

Bron: belga 2 Tientallen medewerkers van politieke kabinetten stapten de voorbije jaren over naar privébedrijven, ook naar sectoren die ze vanop het kabinet reguleerden. Dat blijkt uit een overzicht van VRT NWS. Voormalig Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA), die nu de federale deontologische commissie leidt, pleit voor meer transparantie.

Illegaal is het niet om de job op een kabinet in te ruilen voor een job in het bedrijfsleven. Maar sommigen stellen er vragen bij, omdat het de poort naar belangenvermenging openzet. Zijn de cabinettards aangeworven voor hun kunde, of omdat ze als lobbyist met hun netwerk deuren openen? Of beschikken ze over inside informatie?

Er zijn in België weinig regels over de zogenaamde draaideurconstructies.

"Een tijd geleden is er op Vlaams niveau een deontologische code gemaakt. Die bevat wat algemene bepalingen, maar over het switchen van kabinetten naar privé en omgekeerd staat daar niets over in", zegt Filip De Rynck, professor bestuurskunde aan de Gentse Universiteit, aan VRT NWS. "Ook federaal zijn er wat pogingen geweest, maar er is geen enkele dwingende deontologische code."

De Rynck en Danny Pieters, die nu de federale deontologische commissie leidt, pleiten voor meer transparantie. "Er zou beter regelgeving komen zodat duidelijk wordt wie in de kabinetten zit, wat hun background is en waar ze naartoe gaan. Dat kunnen we niet sanctioneren als er niets fout loopt. Maar voor de partijen zou het toch minder aangenaam zijn om te tonen dat de mensen die op hun kabinetten zaten, hun relaties verder zetten in de privé.”