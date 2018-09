Ex-schoonvader van man die inreed op huis van onthaalmoeder: "We zagen dit niet aankomen"

Stéphanie Romans en Andreas De Prycker

11 september 2018

17u05

De 36-jarige Kevin L. reed vanmorgen opzettelijk tegen de gevel van het huis van zijn ex-vrouw, een onthaalmoeder in Keerbergen. Daarna goot hij brandstof in de woonkamer en stak het huis in brand. De man moest vandaag met zijn ex-vrouw voor de rechter verschijnen om een bezoekregeling voor de kinderen, 4 en 7 jaar oud, te treffen. "We hadden dit niet zien aankomen", zegt de ex-schoonvader van Kevin L.