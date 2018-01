Ex-schoondochter vrolijkt trouwfeest op met vechtpartij: "De plukken haar vlogen in het rond" Patrick Lefelon

Bron: Eigen berichtgeving 18 "De plukken haar vlogen in het rond" citeerde de procureur vanmorgen uit een proces-verbaal over een regelrechte ‘catfight’ tussen een ex-schoondochter en haar gewezen schoonmoeder. Het strijdtoneel was een Marokkaans trouwfeest waarop de twee Antwerpse families uitgenodigd waren.

Het huwelijk tussen Chifa en haar man Mohamed had niet lang standgehouden. Volgens de jonge Marokkaanse was het huwelijk “een hel waarbij haar man haar geregeld sloeg en haar bedroog. De schoonfamilie hield Mohamed altijd de hand boven het hoofd. "Mijn ex-man is trouwens veroordeeld voor partnergeweld", aldus Chifa.

De scheiding deed de spanning tussen beide families niet afnemen. Bij een toevallige ontmoeting in het Wijnegem Shopping Center scholden de gewezen schoonzussen mekaar uit voor "hoer" en "slet".

Kort erna zaten de twee Antwerpse families aan op een Marokkaans trouwfeest in Turnhout. Chifa was er samen met haar zus. Haar gewezen schoonmoeder had haar dochter bij. Net toen iedereen aan tafel ging voor het diner vlogen Chifa en haar zus de gewezen schoonfamilie in de haren. Dat viel erg letterlijk te nemen, zo stelde de procureur.

Haarbos

Volgens getuigen was vooral Chifa het hevigst in het gevecht. Met de ene hand sleurde zij aan de haarbos van haar ex-schoonzus, met haar andere hand bokste ze haar ex-schoonmoeder in het gezicht. Heel wat gasten mengden zich in de ruzie tot de politie van Turnhout orde op zaken kwam stellen. Chifa en haar zus waren dan al gevlucht in een auto die buiten met draaiende motor stond te wachten.

Middelvingers

De procureur vorderde tegen Chifa een celstraf van zes maanden en tegen haar zus vier maanden. Chifa en haar zus vroegen de vrijspraak. Volgens de twee zussen had de ex-schoonfamilie hen openlijk met de gsm zitten filmen op het trouwfeest. De ex-schoonmoeder had ook haar twee middelvingers opgestoken naar Chifa. Dat was de aanleiding tot de vechtpartij.

"Onbegrijpelijk dat wij de schuld krijgen voor deze vechtpartij. Wij worden al zo lang geterroriseerd door de ex-schoonfamilie. Dit moet stoppen", besloot Chifa. De rechter spreekt zich op 16 februari uit.